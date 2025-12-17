La migliore VPN da attivare oggi è NordVPN: l'offerta di Natale è imperdibile

La migliore VPN da scegliere oggi è NordVPN che, con l’offerta di Natale, è disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese. La promozione è legata all’attivazione del piano biennale con 4 mesi aggiuntivi (aggiungendo al momento dell’attivazione il codice BLAZE1MO). Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

La VPN giusta da scegliere oggi

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN completa, veloce e sicura che rappresenta la migliore scelta in questo momento. Il servizio si caratterizza per:

la crittografia del traffico dati, per un accesso a Internet sicuro anche quando si accede a Internet da una rete non privata

del traffico dati, per un accesso a Internet sicuro anche quando si accede a Internet da una rete non privata una politica no log per assicurarsi l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento della propria attività

per assicurarsi l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento della propria attività un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi geografici e censure online

di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi geografici e censure online la possibilità di navigare con un solo account da 10 dispositivi in contemporanea

Si tratta, quindi, di un servizio VPN senza punti deboli, sempre pronto all’uso e ideale sia per navigare in sicurezza, grazie alla crittografia, che per aggirare blocchi geografici e censure online.

Con l’offerta in corso, ricorrendo anche al codice BLAZE1MO che garantisce un mese extra a prezzo scontato, è possibile attivare NordVPN con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese. L’offerta è legata all’attivazione del piano di 28 mesi (24 mesi + 4 mesi aggiuntivi). In questo modo è possibile assicurarsi un utilizzo illimitato della VPN con condizioni molto vantaggiose. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. L’offerta prevede sempre 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti che attivano oggi la VPN sfruttando il prezzo scontato indicato.