La nuova promozione di Sky: fibra, pacchetto TV e Sport a 35,80€

Settembre è alle porte e, con la fine delle ferie, molti italiani si preparano a tornare alla routine quotidiana. Proprio in questo periodo Sky lancia una nuova promozione che consente di avere fibra, pacchetto TV e Sport a un costo complessivo di 35,80 euro al mese per 18 mesi.

Terminata la fase promozionale, il prezzo della fibra sarà di 29,90 euro mensili, mentre per il pacchetto TV e Sport verrà applicata la tariffa Sky Open prevista al momento del rinnovo. In alternativa, sarà possibile scegliere l’opzione Sky Smart o recedere con un preavviso di 30 giorni.

Cosa include la promozione Sky

L’offerta unisce la fibra Sky Wifi fino a 1 Gigabit con modem Sky Wifi Hub incluso, i contenuti di Sky TV – che spaziano da intrattenimento e serie italiane e internazionali a un’ampia gamma di documentari – e l’accesso a Sky Sport, che propone quasi l’intera UEFA Champions League (185 match su 203 a stagione), oltre a tennis, Formula 1 e MotoGP.

Il dettaglio dei costi scontati è chiaro: Sky Wifi è disponibile a 20,90 euro al mese (invece di 29,90), Sky TV a 4,90 euro (anziché 25), e Sky Sport a 10 euro (invece di 26,90). Inoltre, l’attivazione della fibra non comporta alcun costo aggiuntivo, mentre il contributo per il decoder Sky Stream è di 19 euro una tantum, al posto dei consueti 99 euro.

La promozione sarà attiva fino al 28 settembre 2025. Per approfittarne basta andare sul sito ufficiale.