La smart TV Samsung 4K da 50" più AMATA è su eBay in promo

La caccia alla nuova smart TV per molti utenti può concludersi qui: eBay ne mette una a disposizione molto amata e conosciuta, ovvero la Samsung Series 7 Crystal da 50″ in 4K. Il prodotto si dimostra ancora una volta uno dei più venduti di sempre, sia grazie al marchio che alle sue caratteristiche tecniche.

Con uno sconto di 50 € dovuto ad un -12%, la televisione di Samsung costa oggi 369,99 €. La spedizione non è un problema in quanto è gratuita e veloce, consentendo all’utente di ricevere il prodotto in tre giorni.

La smart TV Samsung da prendere al volo subito è su eBay

Dotata di un ampio display da 50″ di una straordinaria risoluzione in 4K, la smart TV di Samsung oggi è quello che tanti utenti cercavano. Non è un caso infatti che stia andando a ruba su eBay, dove viene venduta ad un prezzo fuori dal comune. L’HDR ma soprattutto il Dolby Atmos, garantiscono prestazioni eccezionali per chi vuole avere il cinema a casa. Eventi sportivi, film e tutto ciò che si desidera hanno una qualità superiore grazie a questo pannello.

Sono passate tra i negozi e sugli store tantissime smart TV nel corso degli anni, ma come Samsung ha venduto questa, nessun altro produttore ci è riuscito. La Series 7 Crystal del colosso sudcoreano è senza ombra di dubbio la più venduta in quanto concilia al meglio il rapporto tra qualità e prezzo. oggi ancor di più.

Oggi su eBay infatti questa spettacolare televisione dotata di tutte le caratteristiche migliori ha un prezzo inferiore di 50 € rispetto al solito. Chi riesce a fare in tempo può assicurarsi per un totale di soli 369,99 €. Non c’è nulla da preoccuparsi in merito alla spedizione che giungerà a casa vostra in soli tre giorni.