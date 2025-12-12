La super offerta di TotalAV sulla VPN + antivirus e adblock: solo 1,59€/mese

Dotarsi di una sicurezza digitale efficace può essere costoso, ma ci sono delle promozioni che rendono l’esborso economico veramente risibile. Una di queste è quella di TotalAV, che non solo propone un piano conveniente, ma soprattutto è impeccabile dal punto di vista della resa.

Questo software sconta dell’80% a 1,59€ al mese il suo pacchetto con VPN, antivirus e adblock. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa propone TotalAV.

Crittografia avanzata, server globali e strumenti extra: ecco cosa distingue TotalAV dagli altri software

TotalAV mette a disposizione una VPN illimitata, che nasconde l’attività online e mantiene lontano chi tenta di monitorare connessioni e informazioni sensibili. Questa funzione risulta particolarmente utile quando ci si collega a reti pubbliche, spesso meno sicure e più esposte ai tentativi di intercettazione. Le password, le credenziali dei servizi utilizzati e i dati scambiati durante la sessione rimangono protetti anche in contesti potenzialmente rischiosi.

Il servizio consente inoltre di superare le restrizioni geografiche che limitano l’accesso a determinati contenuti. La rete comprende oltre 50 server ad alta velocità distribuiti in vari Paesi del mondo: cambiando posizione virtuale si accede senza ostacoli a siti, piattaforme e servizi normalmente disponibili solo in specifiche aree. Funziona su computer, smartphone e tablet, con app progettate per integrare in modo semplice tutte le funzionalità.

Alla VPN, TotalAV affianca due tool aggiuntivi: TotalAdblock, utile per rimuovere automaticamente annunci invasivi e finestre pubblicitarie, e TotalAV Antivirus, pensato per individuare e neutralizzare virus, trojan e altre minacce.

La promozione in corso consente di attivare il piano a 1,59€ al mese per i primi dodici mesi. È presente anche una finestra di 30 giorni per richiedere un rimborso completo qualora il servizio non rispecchi le aspettative. Per approfittarne basta andare sul sito di TotalAV.