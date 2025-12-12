La super offerta di TotalAV sulla VPN + antivirus e adblock: solo 1,59€/mese

TotalAV propone una soluzione di cybersecurity totale: VPN, antivirus e adblock in sconto dell'80%, a soli 1,59€ al mese per un anno.
Edoardo Damato
Pubblicato il 12 dic 2025
Dotarsi di una sicurezza digitale efficace può essere costoso, ma ci sono delle promozioni che rendono l’esborso economico veramente risibile. Una di queste è quella di TotalAV, che non solo propone un piano conveniente, ma soprattutto è impeccabile dal punto di vista della resa.

Questo software sconta dell’80% a 1,59€ al mese il suo pacchetto con VPN, antivirus e adblock. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa propone TotalAV.

Crittografia avanzata, server globali e strumenti extra: ecco cosa distingue TotalAV dagli altri software

TotalAV mette a disposizione una VPN illimitata, che nasconde l’attività online e mantiene lontano chi tenta di monitorare connessioni e informazioni sensibili. Questa funzione risulta particolarmente utile quando ci si collega a reti pubbliche, spesso meno sicure e più esposte ai tentativi di intercettazione. Le password, le credenziali dei servizi utilizzati e i dati scambiati durante la sessione rimangono protetti anche in contesti potenzialmente rischiosi.

Il servizio consente inoltre di superare le restrizioni geografiche che limitano l’accesso a determinati contenuti. La rete comprende oltre 50 server ad alta velocità distribuiti in vari Paesi del mondo: cambiando posizione virtuale si accede senza ostacoli a siti, piattaforme e servizi normalmente disponibili solo in specifiche aree. Funziona su computer, smartphone e tablet, con app progettate per integrare in modo semplice tutte le funzionalità.

Alla VPN, TotalAV affianca due tool aggiuntivi: TotalAdblock, utile per rimuovere automaticamente annunci invasivi e finestre pubblicitarie, e TotalAV Antivirus, pensato per individuare e neutralizzare virus, trojan e altre minacce.

La promozione in corso consente di attivare il piano a 1,59€ al mese per i primi dodici mesi. È presente anche una finestra di 30 giorni per richiedere un rimborso completo qualora il servizio non rispecchi le aspettative. Per approfittarne basta andare sul sito di TotalAV.

