La tastiera Prodigy retroilluminata di Logitech è SOTTOCOSTO (-17%)

Un buon numero di tastiere è arrivato in sconto oggi su Amazon ma una su tutti starebbe rubando l’attenzione del pubblico. Il consiglio cade di diritto sulla Logitech G213 Prodigy, una tastiera da gaming cablata che da sempre riscuote successo. Le sue grandi caratteristiche l’hanno fatta diventare una delle più amate, indipendentemente dal layout che possiede.

I giocatori infatti non fanno caso a questi dettagli ma solo alle sue peculiarità. La precisione e la bellezza estetica della tastiera rende tutto molto più bello e scenico, grazie anche alla retroilluminazione. Ci sono tutti i tasti di cui si ha bisogno e la risposta soprattutto durante le sessioni di gioco è fulminea.

Amazon oggi permette a tutti di acquistare la Logitech G213 Prodigy con il 17% di sconto, quindi per un totale di 49,99 €. Ricordiamo che il prezzo di listino era di 87,99 €, per cui è l’occasione giusta in quanto siamo quasi a metà prezzo.

La Logitech G213 Prodigy è in sconto su Amazon, ha i controlli multimediali dedicati

Grande, precisa e luminosa: sono questi gli aggettivi che più si addicono a questa straordinaria tastiera cablata. Logitech ha dato vita ad un vero e proprio simbolo del gaming, siccome tutti desiderano acquistare una G213 Prodigy. La retroilluminazione dei tasti è pazzesca, davvero emblematica durante le ore notturne.

Il vero punto di forza è certamente la sua resistenza agli schizzi. C’è inoltre una membrana che protegge ogni tasto da sporco e spruzzi d’acqua. Le alte prestazioni sono il pane quotidiano di chi utilizza questa tastiera, grazie ai tasti di tipo Mech-Dome, un vero lusso per i gamer.

Le prestazioni sono ideali per qualsiasi tipo di videogioco e ci sono anche i controlli multimediali dedicati, vero punto di forza del prodotto.

Oggi lo sconto del 17% porta il prezzo di questa tastiera di Logitech crollare a soli 49,99 € con due anni di garanzia e spedizione in 24 ore.