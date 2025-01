La tua privacy al sicuro: ecco come ottenere una seconda identità sul web

La tua privacy online merita la massima protezione, e con Surfshark Alternative ID puoi finalmente navigare senza preoccupazioni. Questo innovativo strumento ti consente di creare una seconda identità digitale per mantenere al sicuro i tuoi dati personali durante le attività quotidiane sul web. Disponibile all’interno del piano biennale Surfshark Starter, in offerta scontata dell’86% a soli 2,19€ al mese, include anche 3 mesi extra gratuiti. Andiamo a scoprire nel dettaglio come funziona e come riesce ad aumentare la privacy.

Cosa offre Surfshark Alternative ID per la protezione della privacy?

Surfshark Alternative ID è pensato per chi vuole proteggere la propria identità digitale, evitando che le proprie informazioni vengano raccolte o utilizzate da terze parti. Con questo strumento, puoi generare dati alternativi da usare in sicurezza durante la navigazione, gli acquisti online o l’iscrizione a siti web.

Ecco alcune delle principali funzionalità per migliorare la privacy:

Identità virtuali personalizzabili : crea dati alternativi, come nomi, indirizzi e-mail e numeri di telefono, da utilizzare al posto delle tue informazioni reali;

: crea dati alternativi, come nomi, indirizzi e-mail e numeri di telefono, da utilizzare al posto delle tue informazioni reali; Protezione contro il tracciamento : evita che i siti web raccolgano informazioni personali per scopi pubblicitari o analitici;

: evita che i siti web raccolgano informazioni personali per scopi pubblicitari o analitici; Privacy migliorata : naviga in tutta tranquillità sapendo che la tua identità principale rimane anonima e protetta;

: naviga in tutta tranquillità sapendo che la tua identità principale rimane anonima e protetta; Facilità d’uso: gestisci tutte le tue identità virtuali direttamente dall’app Surfshark, disponibile su più dispositivi.

Per chi cerca una soluzione completa per la sicurezza online, il piano biennale Surfshark Starter è l’opzione perfetta. Oltre a Surfshark Alternative ID, include la VPN per navigare nel web in completo anonimato. Con uno sconto dell’86%, puoi attivare il piano a 2,19€ al mese e ricevere 3 mesi extra gratuiti, garantendoti tranquillità e protezione a lungo termine.

Non perdere l’occasione di ottenere una seconda identità sul web e proteggere i tuoi dati personali in ogni momento: vai sul sito di Surfshark e attiva adesso Alternative ID.