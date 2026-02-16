La VPN di Surfshark è in offerta a meno di 2 euro al mese fino al 23 febbraio

I prezzi partono da 1,99 euro al mese, con in più tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.
Federico Pisanu
Pubblicato il 16 feb 2026
Gli utenti che proprio in questi giorni stanno valutando la sottoscrizione di una VPN possono prendere in considerazione l’ultima offerta di Surfshark, grazie alla quale è possibile beneficiare di un maxi sconto dell’87% sui piani della durata di due anni. La scontistica massima è riservata ai piani Starter e One, che fino al 23 febbraio saranno in offerta a partire da 1,99 euro al mese.

L’iniziativa in corso include anche tre mesi extra di servizio in regalo per ciascun piano, più la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni a partire dalla data di acquisto, nell’eventualità che il servizio non soddisfi le proprie aspettative iniziali.

I nuovi prezzi di Surfshark VPN validi fino al 23 febbraio

Entriamo ora più nel dettaglio della promozione con i prezzi scontati della VPN di Surfshark nell’ambito dell’ultima promozione del mese di febbraio. Ecco nel dettaglio tutti i costi per ciascun piano:

  • Surfshark Starter: 1,99 euro al mese per due anni di fila + 3 mesi extra in regalo, per un totale di 53,73 euro per i primi 27 mesi invece di 417,15 euro
  • Surfshark One: 2,29 euro al mese per due anni di fila + 3 mesi extra in regalo, per un totale di 61,83 euro per i primi 27 mesi invece di 484,65 euro
  • Surfshark One+: 4,19 euro al mese per due anni di fila + 3 mesi extra in regalo, per un totale di 113,13 euro per i primi 27 mesi invece di 562,95 euro

Tutti i piani appena citati condividono insieme lo stesso servizio VPN, di conseguenza se si ha bisogno di questo solo servizio è sufficiente attivare il piano Starter, ora disponibile a meno di 2 euro al mese. Per una protezione sul web superiore, invece, con tanto di antivirus, password manager e blocco dello spam, occorre rivolgersi ai piani One e One+, in offerta rispettivamente a 2,29 euro e 4,19 euro al mese.

