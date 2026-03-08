La VPN più conveniente del momento: Surfshark a 1,99€ con rimborso garantito 30 giorni

Ti sei mai connesso alla rete di un aeroporto, di un hotel o di una caffetteria senza pensarci due volte? Lo facciamo tutti. Il problema è che su quelle reti i tuoi dati viaggiano esposti – e chi volesse intercettarli avrebbe vita facile. È qui che entra in gioco Surfshark: una VPN che cifra la tua connessione, nasconde la tua attività online e ti protegge ovunque tu sia, senza che tu debba diventare un esperto di cybersicurezza per usarla.

Come funziona, in parole semplici

Apri l’app, premi un pulsante, sei protetto. Surfshark si connette automaticamente al server migliore disponibile oppure, se preferisci, scegli tu il paese da cui navigare — utile per accedere a contenuti non disponibili in Italia o per aggirare blocchi geografici mentre sei all’estero. La politica no-log fa il resto: Surfshark non registra quello che fai online. Nessuna traccia, nessun archivio, nessuno che guarda.

Smartphone, laptop, tablet: puoi usare Surfshark su tutti contemporaneamente, senza dover scegliere quale proteggere e quale lasciare scoperto. L’app è disponibile per tutti i principali sistemi operativi e si installa in pochi minuti. Con il piano da 24 mesi — che include 3 mesi extra in omaggio – Surfshark costa 1,79€ al mese. E se dopo averla provata non ti convince, hai 30 giorni di tempo per chiedere il rimborso completo, senza domande. Poca spesa, molta tranquillità. La parte migliore? Una volta configurata, te ne dimentichi. Surfshark lavora in silenzio in background, senza rallentare la connessione e senza interrompere quello che stai facendo. Niente notifiche continue, niente impostazioni da aggiustare ogni giorno. Si attiva, fa il suo lavoro, e tu puoi pensare ad altro. Perché la sicurezza online migliore è quella di cui non ti accorgi nemmeno.