La VPN più conveniente del momento: Surfshark a 1,99€ con rimborso garantito 30 giorni

Surfshark protegge la tua connessione su ogni rete, cifra i tuoi dati e non registra nulla di quello che fai online. A 1,99€ al mese con 3 mesi extra.
Roberta Bonori
Pubblicato il 8 mar 2026
La VPN più conveniente del momento: Surfshark a 1,99€ con rimborso garantito 30 giorni

Ti sei mai connesso alla rete di un aeroporto, di un hotel o di una caffetteria senza pensarci due volte? Lo facciamo tutti. Il problema è che su quelle reti i tuoi dati viaggiano esposti – e chi volesse intercettarli avrebbe vita facile. È qui che entra in gioco Surfshark: una VPN che cifra la tua connessione, nasconde la tua attività online e ti protegge ovunque tu sia, senza che tu debba diventare un esperto di cybersicurezza per usarla.

Attiva Surfshark

Come funziona, in parole semplici

Apri l’app, premi un pulsante, sei protetto. Surfshark si connette automaticamente al server migliore disponibile oppure, se preferisci, scegli tu il paese da cui navigare — utile per accedere a contenuti non disponibili in Italia o per aggirare blocchi geografici mentre sei all’estero. La politica no-log fa il resto: Surfshark non registra quello che fai online. Nessuna traccia, nessun archivio, nessuno che guarda.

Smartphone, laptop, tablet: puoi usare Surfshark su tutti contemporaneamente, senza dover scegliere quale proteggere e quale lasciare scoperto. L’app è disponibile per tutti i principali sistemi operativi e si installa in pochi minuti. Con il piano da 24 mesi — che include 3 mesi extra in omaggio – Surfshark costa 1,79€ al mese. E se dopo averla provata non ti convince, hai 30 giorni di tempo per chiedere il rimborso completo, senza domande. Poca spesa, molta tranquillità. La parte migliore? Una volta configurata, te ne dimentichi. Surfshark lavora in silenzio in background, senza rallentare la connessione e senza interrompere quello che stai facendo. Niente notifiche continue, niente impostazioni da aggiustare ogni giorno. Si attiva, fa il suo lavoro, e tu puoi pensare ad altro. Perché la sicurezza online migliore è quella di cui non ti accorgi nemmeno.

Attiva Surfshark

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Bloccare le chiamate spam diventa più semplice con la nuova funzione di NordVPN
Offerte

Bloccare le chiamate spam diventa più semplice con la nuova funzione di NordVPN
Coppa Italia, Lazio-Atalanta: come vederla in streaming dall'estero
Offerte

Coppa Italia, Lazio-Atalanta: come vederla in streaming dall'estero
NordVPN: addio restrizioni geografiche, guarda i tuoi show italiani ovunque nel mondo
Offerte

NordVPN: addio restrizioni geografiche, guarda i tuoi show italiani ovunque nel mondo
Come vedere la finale di Sanremo 2026 in streaming dall'estero
Offerte

Come vedere la finale di Sanremo 2026 in streaming dall'estero
Link copiato negli appunti