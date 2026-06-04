VPN per un viaggio all'estero: NordVPN è in offerta a meno di 3€

Le vacanze estive continuano ad avvicinarsi e c’è già chi sta pensando all’acquisto di una VPN per il suo ormai imminente viaggio all’estero. Tra le offerte più interessanti del mese di giugno si annovera la nuova promozione di NordVPN sui piani della durata di due anni, che beneficiano di uno sconto fino al 77% con prezzi a partire da 2,88 euro al mese, a cui si aggiungono quattro mesi extra in regalo.

Una VPN all’estero può tornare molto utile per diversi motivi, tra cui la navigazione in privato e lontano da occhi indiscreti, l’accesso ai propri contenuti streaming preferiti ovunque ci si trovi e una connessione sicura alle reti Wi-Fi non protette di hotel, aeroporti, ristoranti e altri esercizi commerciali.

I prezzi scontati dei piani NordVPN

Segue una panoramica dei prezzi scontati dei piani della durata di NordVPN nell’ambito dell’ultima iniziativa promossa sul sito ufficiale:

2,88 euro al mese + 4 mesi extra in regalo (piano Base)

+ 4 mesi extra in regalo (piano Base) 3,37 euro al mese + 4 mesi extra in regalo (piano Plus)

+ 4 mesi extra in regalo (piano Plus) 5,97 euro al mese + 4 mesi extra in regalo (piano Ultimate)

Tutti i piani godono del medesimo servizio di rete privata virtuale, oltre che di una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto. Per maggiori informazioni sulle differenze tra i vari piani vi rimandiamo alla pagina dedicata all’offerta in corso.