VPN per un viaggio all'estero: NordVPN è in offerta a meno di 3€

I piani della durata di due anni beneficiano in questi giorni di uno sconto fino al 77% e di quattro mesi extra in regalo.
Federico Pisanu
Pubblicato il 4 giu 2026
VPN per un viaggio all'estero: NordVPN è in offerta a meno di 3€
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Le vacanze estive continuano ad avvicinarsi e c’è già chi sta pensando all’acquisto di una VPN per il suo ormai imminente viaggio all’estero. Tra le offerte più interessanti del mese di giugno si annovera la nuova promozione di NordVPN sui piani della durata di due anni, che beneficiano di uno sconto fino al 77% con prezzi a partire da 2,88 euro al mese, a cui si aggiungono quattro mesi extra in regalo.

Una VPN all’estero può tornare molto utile per diversi motivi, tra cui la navigazione in privato e lontano da occhi indiscreti, l’accesso ai propri contenuti streaming preferiti ovunque ci si trovi e una connessione sicura alle reti Wi-Fi non protette di hotel, aeroporti, ristoranti e altri esercizi commerciali.

Pagina offerta NordVPN

nordvpn offerta

I prezzi scontati dei piani NordVPN

Segue una panoramica dei prezzi scontati dei piani della durata di NordVPN nell’ambito dell’ultima iniziativa promossa sul sito ufficiale:

  • 2,88 euro al mese + 4 mesi extra in regalo (piano Base)
  • 3,37 euro al mese + 4 mesi extra in regalo (piano Plus)
  • 5,97 euro al mese + 4 mesi extra in regalo (piano Ultimate)

Tutti i piani godono del medesimo servizio di rete privata virtuale, oltre che di una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto. Per maggiori informazioni sulle differenze tra i vari piani vi rimandiamo alla pagina dedicata all’offerta in corso.

Pagina offerta NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

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