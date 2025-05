La battaglia contro il streaming pirata in Spagna si fa sempre più intensa, coinvolgendo misure drastiche e controversie legali che mettono in discussione l’equilibrio tra protezione del copyright e diritti degli utenti.

Il campionato di calcio spagnolo di Serie A, la LaLiga, ha dichiarato guerra alla pirateria online, adottando una strategia che prevede il blocco di circa 3.000 indirizzi IP ogni fine settimana.

Questa procedura, che ricorda molto la piattaforma Piracy Shield della Lega Serie A italiana, è stata autorizzata dalla magistratura spagnola lo scorso dicembre ma ha generato una serie di conseguenze che stanno alimentando un acceso dibattito.

Secondo il CEO di Cloudflare, Matthew Prince, il blocco indiscriminato di IP rappresenta un approccio “folle“, che rischia di danneggiare utenti innocenti e compromettere l’accesso a servizi essenziali.

La LaLiga, nel tentativo di combattere lo streaming pirata, ha preso di mira l’infrastruttura di Cloudflare, un servizio utilizzato da migliaia di siti web legittimi. Tra le conseguenze più evidenti, c’è il fatto che molti portali non legati alla pirateria online sono diventati inaccessibili per gli utenti spagnoli.

A huge percentage of the Internet sits behind us, including small businesses and emergency resources in Spain. We’ve always been happy and willing to work with rights holders in conjunction with judicial bodies to protect their content. We have a clear process that works around…

— Matthew Prince 🌥 (@eastdakota) May 20, 2025