Lavorare da remoto: privacy e sicurezza al top con la VPN giusta

Una VPN torna utile in tanti contesti e anche chi lavora da remoto può ricorrere a un servizio di questo tipo per accedere a una rete aziendale in sicurezza o comunque per poter utilizzare una connessione privata, a prescindere dal luogo in cui si trova al momento.

La VPN giusta da utilizzare per il lavoro da remoto è NordVPN. Il servizio è oramai un punto di riferimento per tantissimi utenti ed è oggi in offerta, con la possibilità di ridurre il costo fino a 3,39 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso invece che il piano mensile da 12,99 euro.

Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di NordVPN.

VPN per il lavoro da remoto: perché scegliere NordVPN

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN illimitata in grado di garantire una protezione del traffico dati grazie alla crittografia, che nasconde le informazioni trasmesse. In questo modo, è possibile lavorare da remoto anche utilizzando una connessione pubblica e non sicura. La crittografia andrà a rendere illeggibili i dati ricevuti e trasmessi per il gestore della rete che si sta utilizzando.

Il servizio è ideale per il lavoro da remoto anche per via della politica no log, che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento e di raccolta dati durante l’utilizzo, oltre che per la possibilità di accedere a un network di migliaia di server, sparsi in oltre 100 Paesi al mondo.

NordVPN, inoltre, è accessibile da 10 dispositivi in contemporanea. La connessione tramite la rete VPN, inoltre, avviene sempre senza limiti di banda e di traffico dati, risultando, quindi, davvero illimitata.

Sfruttando l’offerta in corso, NordVPN è attivabile con un prezzo ridotto fino a 3,39 euro al mese scegliendo il piano di 24 mesi con 30 giorni di tempo per poter esercitare la garanzia “soddisfatti o rimborsati”. L’offerta è disponibile di seguito.