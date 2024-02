Lazio-Bologna: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Nel segno di Siniša Mihajlović, ma anche dell’Europa che conta la sfida tra Lazio e Bologna che andrà in scena domenica 18 febbraio alle ore 12.30 per la 25esima giornata di Serie A.

I biancocelesti sono reduci dall’impresa di Champions, in cui hanno battuto il Bayern Monaco per 1-0 nell’andata degli ottavi di finale. In settimana, gli emiliani hanno ottenuto una importante vittoria contro la Fiorentina nel recupero che li ha proiettati al quarto posto in coabitazione con l’Atalanta.

Lazio-Bologna in streaming: le probabili formazioni

Situazione d’emergenza per i padroni di casa con diverse importanti assenze. In difesa, Romagnoli è squalificato, quindi tocca a Patric e Gila al centro, affiancati da Lazzari e Marusic sulle fasce.

In mezzo al campo, le scelte sono limitate, con Vecino squalificato e Rovella infortunato; Cataldi prenderà il posto accanto a Guendouzi e Luis Alberto. In attacco, Immobile ancora confermato nel tridente insieme a Felipe Anderson e Isaksen, con Castellanos pronto a subentrare se necessario.

Gli ospiti possono contare sul ritorno di Calafiori in difesa, che farà coppia con Beukema, affiancati da Posch e Kristiansen sulle fasce. A centrocampo, lo squalificato Freuler sarà sostituito da Moro o Fabbian, mentre in porta si prevede il ritorno di Skoruspki.

Il reparto offensivo sarà guidato dal trio Orsolini-Zirkzee-Saelemaekers, con Ferguson pronto a regolare la sua posizione a seconda delle necessità del gioco.

