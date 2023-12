Lazio-Cagliari: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Classifica diversa ma stessa necessità di fare punti per Lazio e Cagliari nell’anticipo della 14esima giornata di Serie A. I biancocelesti, reduci dalla qualificazioni in Champions League, hanno bisogno della vittoria per non perdere il treno che porta in Europa. I sardi hanno raccolto un punto nelle ultime due partite e vogliono ritrovare la vittoria per risollevarsi ulteriormente dalle zone calde della classifica.

La partita avrà inizio alle ore 18 e potrai seguirla qui in diretta streaming su DAZN.

Lazio-Cagliari in streaming: le probabili formazioni

Sarri non potrà contare su Zaccagni, Casale e Romagnoli, ancora alle prese con gli infortuni e costretti a rimanere fuori dalla partita.

In difesa, la coppia confermata sarà composta da Patric e Gila, mentre sulle fasce vedremo Lazzari e Marusic pronti a dare il massimo. A centrocampo, Sarri schiererà Guendouzi, Rovella e Luis Alberto per mantenere il controllo del gioco.

In attacco, la conferma spetta a Isaksen, che prenderà il posto di uno tra Felipe Anderson e Pedro, con l’altro destinato alla panchina. A guidare l’attacco sarà Immobile, fresco di doppietta contro il Celtic.

Passando al Cagliari, il tecnico Ranieri cerca un equilibrio tra solidità difensiva e attitudine combattiva, con l’obiettivo di sfruttare eventuali momenti di difficoltà degli avversari. C’è la possibilità di vedere Lapadula in campo sin dall’inizio, affiancato da Luvumbo in attacco.

A centrocampo, il trio Jankto-Prati-Makoumbou dovrebbe rimanere invariato, mentre in difesa Nandez farà il suo ritorno sulla fascia destra. Dossena, Goldaniga e Augello completeranno la retroguardia davanti al portiere Scuffet. Viola in campo nonostante il recupero di Mancosu.

