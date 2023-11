Lazio-Celtic: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Le delusioni del campionato da dimenticare per sognare in Champions League. È questo l’obiettivo della Lazio di questa sera che, contro il Celtic, potrebbe strappare il pass per gli ottavi di finali della massima competizione.

Ai biancocelesti basterebbe vincere e sperare in una contemporanea vittoria dell’Atletico nell’altra partita del girone per essere certi del passaggio del turno: altrimenti bisognerà aspettare l’ultima giornata proprio in terra spagnola.

La partita avrà inizio alle 18.45 e potrai vederla in diretta streaming con il pass Sport di NOW TV in offerta eccezionale.

Lazio-Celtic in streaming: le probabili formazioni

Sarri è in cerca di soluzioni concrete in vista dell’imminente sfida, considerando le assenze di Zaccagni, Casale, Romagnoli e Vecino squalificato. Per difendere i pali, il tecnico opterà per Provedel.

La linea difensiva sarà completata da Gila, Patric e Marusic. Nel centrocampo, il ritorno di Luis Alberto sarà affiancato da Guendouzi e Cataldi, che sembrano avere un leggero vantaggio su Kamada e Rovella.

Per quanto riguarda l’attacco, Sarri conferma la fiducia in Immobile, affiancato da Felipe Anderson e Pedro.

