Lazio-Feyenoord: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Tutto in 90 minuti. Lazio-Feyenoord è una sfida a dir poco fondamentale per gli uomini di Sarri che devono assolutamente vincere per non compromettere in maniera grave la qualificazione agli ottavi di Champions League.

La partita di andata tra le due formazioni è finita con una secca vittoria degli olandesi, che cercano il bis per blindare il pass verso la prossima fase.

Il match avrà inizio alle ore 21 e potrai vederlo in diretta streaming integrale con il pass Sport di NOW.

Lazio-Feyenoord in streaming: le probabili formazioni

Sarri cerca di temperare l’ansia, ma è ben consapevole dell’enorme pressione che circonda l’incontro. Pertanto, è determinato a schierare la miglior formazione possibile. In porta troveremo Provedel, mentre in difesa, a causa delle assenze di Marusic e Casale, verranno schierati Lazzari, Patric, Romagnoli e Hysaj.

A centrocampo, Kamada farà probabilmente il suo ritorno e giocherà accanto a Luis Alberto, con Vecino nel ruolo di regista. In avanti, Immobile è impaziente di partire come titolare, mentre Felipe Anderson e Zaccagni sembrano essere praticamente certi di affiancarlo,

Per il Feyenoord, Slot è consapevole che non può abbassare la guardia contro una Lazio che ha fame di vittoria. Si affiderà ai suoi titolari, con Bijlow in porta e Nieuwkoop, Geertruida, Hancko e Hartman in difesa.

A centrocampo, Zerrouki e Timber presidieranno l’area davanti alla difesa, mentre Paixao, Stengs e Ivanusec supporteranno Giménez in attacco.

