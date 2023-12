Lazio-Frosinone: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Lazio e Frosinone scendono in campo per la loro ultima partita del 2023. I biancocelesti cercano i 3 punti per rilanciarsi in zona Europa, mentre per i ciociari c’è la voglia di chiudere un anno culminato con il ritorno in Serie A con una vittoria di prestigio in quello che è, a tutti gli effetti, un derby regionale.

La partita avrà inizio alle ore 20.45 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Lazio-Frosinone in streaming: le probabili formazioni

In casa Lazio, Sarri deve affrontare un’emergenza totale con alcune assenze importanti. Immobile, Lazzari, Luis Alberto e Romagnoli saranno fuori dalla partita. Per il ruolo di terzino sinistro in difesa, Sarri opta ancora per Luca Pellegrini, mentre a destra sarà Marusic a coprire il ruolo. A centrocampo, spazio a Kamada, mentre in attacco si prospetta la presenza di Castellanos. Anche con queste assenze, Sarri cerca di mantenere una formazione competitiva.

Anche Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha alcuni dubbi dovuti alle condizioni non ottimali dei suoi giocatori. Mazzitelli, tra gli incerti, potrebbe almeno trovare posto in panchina. In attacco, spazio a Soulé e Kaio Jorge, con il ritorno di Okoli dopo la squalifica.

Calcio d’inizio alle ore 20.45. Non perderti la diretta streaming su DAZN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.