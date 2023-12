Lazio-Inter: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Grande occasione per l’Inter che può scappare a +4 sulla Juventus dopo il pareggio dei bianconeri sul campo del Genoa. Partita ostica però per gli uomini di Simone Inzaghi che scendono in campo all’Olimpico contro una Lazio ferita e desiderosa di risalire la classifica per non perdere il treno che porta in Europa.

La partita avrà inizio domenica 17 dicembre alle ore 20.45 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN sfruttando la nuova promo del weekend.

Lazio-Inter in streaming: le probabili formazioni

La Lazio, con Romagnoli ancora in dubbio e Patric non al massimo della forma, potrebbe confermare Gila e Casale in difesa, affiancati da Lazzari e Marusic sugli esterni.

A centrocampo, Guendouzi, Rovella e Luis Alberto saranno i titolari, mentre in attacco Felipe Anderson e Zaccagni supporteranno uno tra Castellanos e Immobile, con il primo leggermente favorito.

Nel frattempo, Simone Inzaghi ha l’arduo compito di gestire alcune assenze chiave nell’Inter. Dumfries e De Vrij saranno fuori, e Pavard, se convocato, potrebbe al massimo partire dalla panchina.

Il principale dubbio per Inzaghi riguarda la catena di destra, con Bisseck e Darmian in lizza per il posto, mentre Carlos Augusto è una possibile alternativa. Cuadrado è ancora alle prese con l’infortunio al tendine d’Achille. In difesa, Bastoni tornerà titolare con Acerbi davanti a Sommer, mentre Dimarco occuperà il lato sinistro. Il centrocampo sarà composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. L’attacco vedrà la Thu-La con Thuram e Lautaro dall’inizio.

