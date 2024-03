Lazio-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in streaming

La prima Lazio di Tudor si prepara ad affrontare la Juventus in questa delicata sfida per la 30esima giornata di Serie A. I biancocelesti vogliono la vittoria per provare a rilanciarsi verso una zona europea che al momento pare lontana. I bianconeri, scavalcati dal Milan al secondo posto, vogliono mettere fine alla crisi anche per non rischiare brutte sorprese, visto un Bologna che alle spalle si avvicina pericolosamente.

La partita avrà inizio alle ore 18 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Lazio-Juventus in streaming: le probabili formazioni

La prima formazione di Tudor dovrebbe prevedere un modulo 3-4-2-1 con Mandas tra i pali e terzetto difensivo formato da Gila, Romagnoli e Casale. Sulle fasce a centrocampo spazio per Marusic e Felipe Anderson, con il supporto dei mediani Guendouzi e Cataldi.

In attacco, Luis Alberto e Zaccagni agiranno come trequartisti alle spalle di Immobile, in ballottaggio con Castellanos.

Dall’altra parte, Allegri sceglie il 3-5-2 con Szczesny in porta e Rugani, Bremer e Danilo in difesa. Centrocampo formato da Cambiaso, McKennie, Locatelli e Rabiot, con Iling Jr a sopperire all’assenza di Alex Sandro.

Comparto offensivo con Chiesa e Kean in avanti vista la squalifica di Vlahovic e l’indisponibilità di Milik.

