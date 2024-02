Lazio-Milan: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Esauriti i recuperi della 21esima giornata di Serie A, il campionato italiano riparte subito con il 27esimo turno che vede contrapposte Lazio e Milan nell’anticipo del venerdì sera.

Entrambe le formazioni cercano la vittoria: i biancocelesti per riscattare la brutta sconfitta di Firenze, i rossoneri per ritrovare un successo che manca da due giornate e consolidare la zona Champions League.

La partita avrà inizio venerdì 01 marzo alle ore 20.45 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Lazio-Milan in streaming: le probabili formazioni

In casa Lazio, Sarri ha a sua disposizione quasi tutti i giocatori ad eccezione di Patric e Rovella. L’undici dovrebbe schierarsi con Provedel in porta, Lazzari, Gila, Romagnoli e Hysaj in difesa.

A centrocampo spazio a Luis Alberto, Cataldi e Guendouzi, mentre in attacco si profila il tridente formato da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

Per i rossoneri ritornano tra i disponibili sia Tomori che Kalulu. Ecco quindi che Pioli dovrebbe schierare Maignan in porta, con Calabria, Thiaw, Gabbia e Theo Hernandez in difesa.

A centrocampo è previsto l’impiego di Adli e Bennacer, mentre sulla trequarti potrebbero esserci Pulisic, Loftus-Cheek e Leao, con Giroud unica punta.

Calcio d’inizio venerdì 01 marzo alle ore 20.45: non perderti la diretta streaming su DAZN.