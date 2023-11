Lazio-Roma: probabili formazioni e dove vederla in streaming

È il grande giorno del derby capitolino. Lazio e Roma si affrontano in un match ancora più infuocato del solito vista la situazione di entrambe le squadre.

La classifica vede oggi Lazio e Roma distanziate da un punto, entrambe alla ricerca di una vittoria non solo per l’importanza storica della partita, ma soprattutto per non perdere il treno dell’Europa che conta e svoltare la stagione.

La partita avrà inizio alle 18 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Lazio-Roma in streaming: le probabili formazioni

Nella Lazio, Sarri monitora le condizioni di Luis Alberto, Marusic e Zaccagni, ma potrebbe recuperare i primi due per il match. In mediana, Guendouzi e Rovella potrebbero affiancare Luis Alberto, mentre Marusic verrebbe schierato a sinistra della difesa con Lazzari dall’altro lato.

Patric e Romagnoli saranno al centro della retroguardia, con Provedel tra i pali. In attacco, chance per Pedro con Felipe Anderson e Immobile, con Castellanos pronto a subentrare.

Per la Roma, il duo offensivo sarà composto da Dybala e Lukaku, con Belotti pronto a entrare dalla panchina. Spinazzola è rientrato ed è in lizza per una maglia sulla corsia sinistra, mentre a destra c’è un duello serrato tra Karsdorp e Kristensen, con il primo leggermente favorito.

In mediana, Paredes con Cristante e Aouar, anche se quest’ultimo è in ballottaggio con Bove. Pellegrini dovrebbe iniziare in panchina dopo il recupero dall’infortunio. Llorente guiderà la difesa, con Smalling ancora fuori. In porta, Rui Patricio.

Derby di Roma che avrà inizio alle 18. Non perdertene neanche un minuto in diretta streaming su DAZN.

