Lazio-Salernitana: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Lazio e Salernitana scendono in campo per l’anticipo del venerdì della 32esima giornata di Serie A. Due squadre che si presentano con sentimenti simili, seppur per ragioni diverse: i biancocelesti vogliono riscattare la sconfitta rimediata nel derby contro la Roma e giocarsi le residue chance di qualificazione in Europa.

I campani invece, virtualmente condannati alla Serie B, cercano un colpaccio per quella che sarebbe solo la terza vittoria di tutto il campionato e provare a rendere meno amaro un finale di stagione ormai indirizzato.

La partita avrà inizio alle ore 20.45 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Lazio-Salernitana in streaming: le probabili formazioni

Tante assenze per la Lazio con Immobile, Provedel, Zaccagni e Romagnoli indisponibili. Tudor dovrebbe quindi schierare un 3-4-2-1 con Mandas tra i pali e una linea difensiva composta da Patric, Casale e Gila.

A centrocampo spazio per Lazzari, Vecino, Kamada e Marusic. In attacco invece ecco Felipe Anderson, Luis Alberto e l’unica punta Castellanos, titolare inamovibile vista l’assenza di Ciro.

Colantuono prova a scuotere la Salernitana con un 4-3-3 che prevede Ochoa e il quartetto difensivo formato da Pierozzi, Manolas, Pirola e Bradaric.

Linea centrale con Gomis, Coulibaly e Maggiore. Per l’attacco, invece, si profila un tridente composto da Candreva, Simy e Tchaouna. Ballottaggio comunque aperto tra Simy e Weissman.

