Le bollette chiedono aiuto? Passa a NeN e ricevi uno sconto al mese per un anno

Gestire luce e gas in modo trasparente è possibile, con NeN: non solo puoi personalizzare la tua bolletta con l’offerta che preferisci, ma puoi anche richiedere un preventivo valido per 7 giorni, in caso tu voglia pensarci meglio (valido solo per le offerte a rata fissa). Inoltre, è attiva anche la promo “Provaci”, che ti dà diritto a uno sconto al mese per i prossimi 12 mesi per ogni fornitura che attiverai.

Scegli la tua fornitura e risparmia

Prezzo fisso o variabile? NeN te li propone entrambi: con la rata fissa mensile, ogni mese paghi la stessa cifra, tutto incluso. Il prezzo della materia prima resta bloccato per due o addirittura dieci anni, un vantaggio per chi vuole pianificare le spese senza le oscillazioni le oscillazioni di mercato e con un approccio più sereno verso le bollette.

Se preferisci un modello più dinamico, puoi scegliere il prezzo variabile: una soluzione che segue l’andamento dei mercati dell’energia. È l’opzione ideale per chi vuole cogliere eventuali ribassi e accetta una componente più fluttuante, mantenendo sempre la trasparenza che caratterizza l’offerta NeN.

Quella proposta da NeN non è una semplice offerta “green”, ma un impegno concreto: l’elettricità proviene da fonti rinnovabili e la CO₂ viene compensata. L’app per dispositivi mobili è il cuore digitale di tutta l’esperienza: ogni mese puoi verificare i consumi e analizzare il picco di potenza, confrontare i dati nel tempo e migliorare l’efficienza energetica della tua casa.

Inoltre, al momento della sottoscrizione ricevi un codice personale da condividere con amici e contatti: ogni nuova attivazione ti garantisce un piccolo risparmio sul costo mensile. Non spendere un centesimo in più del necessario in bolletta: con NeN hai tutto sotto controllo. Scegli la fornitura, tra luce, gas o entrambi e richiedi subito il tuo preventivo online.