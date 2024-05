Le cuffie da gaming di Trust ti fanno immergere nel gioco (-32%)

Trust è uno di quei brand che ha conquistato la fiducia degli utenti a suon di prodotti affidabili e dal prezzo contenuto. Per questo motivo, un affare da non farsi sfuggire oggi è quello sulle cuffie da gaming GXT 490 Fayzo con driver da 50mm, illuminazione RGB e microfono noise cancelling. Quanto costano? Con lo sconto del 32% sul prezzo di listino, solo 33,99 euro, spedizione compresa.

Rapporto qualità-prezzo imbattibile per le cuffie da gaming Trust con illuminazione RGB (-32%)

Le GXT 490 Fayzo sfoggiano un design sobrio (per essere da gaming) ma accattivante, con linee essenziali e pochi ma gradevoli giochi di luci. L’archetto è regolabile per adattarsi a diverse forme di testa, garantendo un comfort adeguato anche durante lunghe sessioni di gioco. I padiglioni in pelle sintetica sono morbidi e avvolgenti, isolando efficacemente dai rumori esterni e contribuendo al comfort generale.

Uno dei punti di forza di queste cuffie da gaming è sicuramente la qualità audio. Dotate di audio surround 7.1 virtuale e driver da 50mm, le GXT 490 Fayzo offrono un’esperienza sonora immersiva e coinvolgente. C’è anche un microfono rimovibile unidirezionale e flessibile, permettendo una comunicazione chiara e nitida durante le chat di gioco.

Le GXT 490 Fayzo di Trust sono compatibili con PC, PlayStation 4 e PlayStation 5, con la connessione che avviene tramite un cavo USB, garantendo compatibilità con un’ampia gamma di dispositivi. A proposito, il cavo è di 2 metri.

Si segnala poi che sul padiglione sinistro sono presenti dei comodi comandi on-ear per controllare rapidamente i volumi di gioco e della chat vocale. Tramite il software gratuito per PC, poi, è possibile creare equalizzazioni personalizzate e regolare la cancellazione del rumore ambientale.