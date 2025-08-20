Le eSIM di Airalo ti danno connessione fuori dall'UE senza roaming

Airalo mette a disposizione uno dei migliori servizi di eSIM al mondo. Così quando viaggi fuori dall'UE ti metti al riparo dal roaming.
Edoardo Damato
Pubblicato il 20 ago 2025
Che tu stia organizzando una vacanza fuori dai confini europei o un viaggio di lavoro dall’altra parte del mondo, Airalo è la soluzione per restare online senza complicazioni e senza tariffe di roaming.

Con una semplice eSIM digitale, hai già il tuo piano dati attivo prima della partenza, con costi trasparenti e nessuna sorpresa. Attivandola tramite questo link ottieni subito anche uno sconto del 10% sul pacchetto scelto.

Copertura globale su misura per ogni viaggio con Airalo

Airalo offre oltre 200 destinazioni tra cui scegliere: puoi attivare una eSIM dedicata a un singolo Paese, un pacchetto regionale valido per interi continenti (Africa, Europa, Oceania, Nord America e altri) oppure un piano globale con validità annuale che copre 137 Stati. Alcuni piani includono anche servizi aggiuntivi come chiamate e SMS.

Il procedimento è rapido: scarichi l’app ufficiale, selezioni la meta e il pacchetto dati, installi la eSIM sul tuo smartphone compatibile e sei pronto a partire. Al tuo arrivo avrai subito la connessione attiva, senza dover acquistare SIM locali o cercare WiFi pubblici poco sicuri.

Con Airalo hai una connessione veloce e affidabile fin dal primo momento, piani prepagati senza costi extra e un’assistenza disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in qualunque parte del mondo ti trovi.

Scarica subito l’app dal sito ufficiale, configura la tua eSIM e approfitta del 10% di sconto esclusivo al checkout: il modo più semplice per viaggiare restando sempre connesso.

