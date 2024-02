Lecce-Inter: probabili formazioni e dove vederla in streaming

L’Inter sbarca a Lecce per la 26esima giornata di Serie A. I nerazzurri in testa al campionato con 9 punti di vantaggio e una partita in meno ancora da giocare e reduci dal successo nell’andata degli ottavi di Champions League cercano altri 3 punti per sugellare un discorso scudetto che sembra già chiuso.

I pugliesi cercheranno di non rendere la vita semplice agli uomini di Inzaghi, anche perché sono alla ricerca di punti per tenere ben lontana la zona retrocessione, al momento staccata di 4 lunghezze.

La partita avrà inizio domenica 25 febbraio alle ore 18 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Lecce-Inter in streaming: le probabili formazioni

Alcune importanti assenze per i padroni di casa: viste le assenze di Pongracic e Dorgu, Gendrey, Baschirotto, Touba e Gallo agiranno davanti al portiere Falcone. A centrocampo spazio ai muscoli con Kaba e Rafia ai lati di Ramadani.

In attacco si punta al recupero di Banda che dovrebbe supportare così Almqvist e Krstovic nel tridente.

Visto anche l’imminente recupero con l’Atalanta in settimana, per Inzaghi ci sarà ampio spazio al turnover. Al di là delle assenze forzate di Thuram, Acerbi, Cuadrado e Sensi, il tecnico pensa ad una forte rotazione in attacco con Arnautovic, Sanchez e Lautaro che si contendono due maglie.

In difesa sarà De Vrij a guidare il reparto, con Pavard e Carlos Augusto a supporto. Spazio per Dumfries e Frattesi con riposo per Mkhitaryan o Barella. Nonostante il turnover, Calhanoglu è favorito su Asllani in cabina di regia. La presenza di Sommer è incerta a causa di una leggera febbre, con Audero pronto a sostituirlo in porta.

