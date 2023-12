Lenovo IdeaPad 3 su Amazon in promo ESCLUSIVA

Non è un mistero che ad oggi uno dei migliori brand in assoluto per quanto riguarda i computer portatili sia Lenovo. La celebre azienda è diventata tale grazie alla grande qualità dei suoi prodotti, come ad esempio quella dell’IdeaPad 3, oggi disponibile su Amazon con un ottimo prezzo di vendita.

Il prodotto, che fa della sua grande versatilità il proprio punto di forza, costa infatti oggi in esclusiva solo 399 €. Questo è il costo, che è compreso inoltre anche di due anni di garanzia e di spedizione rapida entro il 31 dicembre a casa vostra.

Il Lenovo IdeaPad 3 è in sconto, ha un ottimo processore

Quando parliamo del Lenovo IdeaPad 3, c’è da dire fin da subito che ha un display da 15,6″ di ampiezza con risoluzione in full HD. Ciò non compromette la sua trasportabilità dal momento che pesa solo 1,6 kg.

A bordo ecco il processore Intel Core i3-1115G4, con di fianco 512 GB di memoria SSD e 8 GB di RAM. Il colore è il classico Abyss Blue.

Acquistando questo computer portatile di Lenovo, gli utenti potranno basarsi su grandi specifiche come si può vedere nelle righe superiori. Il portatile è arrivato ancora una volta in esclusiva su Amazon con tutte le sue specifiche e soprattutto con il suo design inconfondibile.

Sarà un vantaggio per gli utenti che vogliono avere tutte le facoltà acquistare un computer di questo genere, che non si sottrae a nessun tipo di utilizzo. Il prezzo è di soli 399 € ed è compreso un periodo di garanzia pari a due anni essendo il prodotto venduto e spedito da Amazon. Sarà a casa vostra entro il 31 dicembre del 2023.

