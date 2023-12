Lezioni di inglese online per bambini fino a 12 anni: prova gratuita con Novakid

Imparare l’inglese è sempre più importante ma è anche sempre più facile. Grazie al corso di inglese online di Novakid, infatti, per i bambini fino a 12 anni diventa molto facile imparare le regole della lingua inglese e mettere in pratica le proprie conoscenze con insegnanti madrelingua.

La piattaforma online, come confermano le 5 stelle su Trustpilot, è sempre di più un punto di riferimento per l’insegnamento della lingua inglese ai più piccoli. Da notare, inoltre, che il servizio offerto da Novakid è ottimo anche per i genitori.

L’accesso alle lezioni di inglese con insegnanti certificati con Novakid prevede una spesa che può ridursi fino a 7,5 euro a lezione. Ci sono vari pacchetti tra cui scegliere e, soprattutto, collegandosi al sito di Novakid è possibile accedere a una prova gratuita.

Imparare l’inglese con Novakid: ecco quanto costa

Come detto in precedenza, Novakid è disponibile con una prova gratuita. Successivamente, è possibile scegliere tra diverse opzioni. Ci sono le lezioni Standard con insegnanti certificati, con possibilità di scegliere tra i seguenti pacchetti:

3 mesi a partire da 9 euro a lezione con 3 lezioni settimanali

6 mesi a partire da 8 euro a lezione con 3 lezioni settimanali (disponibile anche il pagamento con rata mensile)

12 mesi a partire da 7,5 euro a lezione con 3 lezioni settimanali (disponibile anche il pagamento con rata mensile)

Da notare anche le lezioni Premium con insegnanti madrelingua:

3 mesi a partire da 14,5 euro a lezione con 3 lezioni settimanali

6 mesi a partire da 14 euro a lezione con 3 lezioni settimanali (disponibile anche il pagamento con rata mensile)

12 mesi a partire da 13,5 euro a lezione con 3 lezioni settimanali (disponibile anche il pagamento con rata mensile)

È possibile, quindi, scegliere l’opzione più adatta alle proprie esigenze tra le varie offerte della piattaforma. Per tutti i dettagli basta visitare il sito di Novakid:

