Libri generati dall'IA invadono Kindle, ma per Amazon non è un problema

Per i proprietari del noto eBook reader Amazon Kindle è ormai consuetudine la pioggia di pubblicità che promuove libri generati dall’Intelligenza Artificiale.

Il sito di Futurism ha citato le numerose lamentele su Reddit e altri social network, riguardo un fenomeno sempre più diffuso. Gran parte di questi contenuti risultano “copiati” dall’IA, sia per quanto riguarda titolo e testi, sia per quanto concerne le illustrazioni (nel caso dei libri per bambini).

Il dispositivo di Amazon, nel suo formato più economico, propone agli utenti annunci pubblicitari nella schermata di blocco. Ed è proprio qui che i libri generati attraverso l’IA vengono presentati, quasi ossessivamente, agli utenti.

Se la cosa non dovrebbe sorprendere più di tanto, è invece il rapporto del colosso tecnologico con questi contenuti, considerati da molti come di bassa qualità.

Libri generati dall’IA: cosa ne pensa Amazon?

Riguardo quanto accadendo, infatti, Amazon ha comunicato come ciò che importa sono le linee guida a cui i contenuti testuali devono sottostare. Di fatto, non è importante chi abbia scritto o generato gli stessi.

Nonostante ciò, le tante lamentele dovrebbero suonare come un campanello d’allarme. Risulta negli interessi di Amazon mantenere alto il livello dell’esperienza utente rispetto ai contenuti pubblicitarie e, in tal senso, non è detto che l’azienda possa in futuro cambiare idea.

Infine, va ricordato che le pubblicità invadenti non vengono proposte a tutti gli utenti Kindle ma solo a quelli che hanno acquistato il dispositivo con pubblicità integrata.

Amazon Kindle è stato lanciato sul mercato nell’ormai lontano 2007 e da allora sono numerosi i modelli di eBook reader di questa linea che si sono susseguiti.

Il costo contenuto, la qualità elevata del prodotto e servizi annessi (come Kindle Unlimited) hanno reso Kindle l’eBook reader più diffuso al mondo.