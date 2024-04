Licenziamenti Apple: tagli a display microLED e auto a guida autonoma

Così come avvenuto per altri colossi tecnologici, anche Apple sta cominciando ad attuare una politica che prevede licenziamenti dei dipendenti.

A quanto pare, il colosso di Cupertino ha deciso di ridurre i costi chiudendo progetti come lo sviluppo di auto a guida autonoma e di display microLED. In termini di licenziamenti si parla di tagli per quanto riguarda 600-700 dipendenti (con numeri variabili a seconda delle diverse fonti).

Già alla fine del mese di febbraio Apple aveva annullato definitivamente l’idea di sviluppare un’auto a guida autonoma attraverso il Project Titan. Il piano, attivo da oltre 10 anni, era da tempo candidato a essere un possibile taglio da parte della compagnia.

In modo simile, giusto qualche giorno fa, Apple aveva annullato anche il progetto riguardante la realizzazione di display microLED per gli Apple Watch a causa dell’aumento complessivo dei prezzi.

In generale, il settore tech sembra vivere un momento di crisi, sia per quanto riguarda la situazione economica globale, sia per l’introduzione massiccia dell’Intelligenza Artificiale. A tal proposito, Google ha già effettuato centinaia di licenziamenti su personale le cui mansioni sono ora coperte dall’IA.

Anche Apple effettua tagli al personale: non è una novità nel presente del settore tecnologico

A quanto pare, il grosso dei lavoratori coinvolti è attualmente dipendente nella sede di Santa Clara del colosso tecnologico.

Per Apple questo è un anno che si preannuncia alquanto duro. Soprattutto nel contesto europeo, infatti, la compagnia ha avuto a che fare con situazioni poco piacevoli, come la maxi multa da 1,8 miliardi di euro dell’Unione Europea che ha colpito la compagnia circa un mese fa.

Nonostante ciò, va considerato che Apple ha di certo i mezzi per attutire il colpo. Apple Vision Pro, per esempio, sta conquistando una fetta d’utenza sempre più ampia.