Light Phone III: il telefono minimalista senza IA e funzioni inutili

Al giorno d’oggi, i telefoni sembrano eseguire qualunque compito, offrendo agli utenti una moltitudine di opportunità.

Non va però mai dimenticato che, questi dispositivi, di base servono per fare e ricevere chiamate. Dall’esigenza di un ritorno alle origini nasce l’interessante Light Phone III, un prodotto che va in netta controtendenza concentrandosi sul minimalismo.

Il dispositivo in questione non offre alcun tipo di distrazione, con un display OLED da 3,92 pollici rigorosamente in bianco e nero, con una risoluzione massima pari a 1.080 x 1.230 pixel. Rispetto al precedente modello proposto dalla stessa azienda, lo schermo di Light Phone III non è più realizzato con la tecnologia e-Ink: ciò si traduce in una maggiore fluidità durante l’utilizzo dei menu.

Sempre seguendo l’approccio improntato sulle zero distrazioni, questo dispositivo evita volutamente di offrire una connessione Internet.

Con il telefono Light Phone III zero distrazioni e un’autonomia sorprendente

A dispetto della sua semplicità, il Light Phone III offre tutto ciò che serve per un utente senza particolari esigenze.

Grazie alla fotocamera da 50 MP, per esempio, è possibile scattare foto o girare video come un qualunque altro smartphone, sebbene non si tratti di un dispositivo particolarmente indicato per fotografi professionisti, viste le impostazioni limitate.

Anche per quanto riguarda il resto dei componenti hardware, Light Phone III risulta apprezzabile: dal chipset Qualcomm SM 4450 ai 6 GB di RAM, dimostrano come sia un prodotto essenziale ma non per questo di scarsa qualità.

Per quanto riguarda la batteria, si parla di 1.800 mAh. Visto lo schermo in bianco e nero e le risorse esigue richieste per il funzionamento del telefono, la stessa azienda produttrice ammette di non sapere quanto dura una singola carica. Di certo, molto più di un moderno smartphone di prima fascia.