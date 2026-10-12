Un ex Apple ha creato una lampadina che trasforma ogni tavolo in un computer

Immaginiamo di poter visualizzare una ricetta direttamente sul piano della cucina, consultare una mappa proiettata sul tavolo, controllare gli elettrodomestici semplicemente indicandoli con un dito oppure interrogare un assistente intelligente mentre leggiamo un libro, senza dover prendere in mano lo smartphone. Non servono monitor, visori per la realtà aumentata o dispositivi da indossare: basta una lampadina normale soltanto all’apparenza, capace di trasformare le superfici circostanti in interfacce digitali interattive.

Lightbulb Computer è un progetto di ricerca e design presentato da Guillaume Ardaud che combina videoproiezione, visione artificiale, riconoscimento dei gesti e interazione con i contenuti digitali, immaginando un’alternativa ai tradizionali schermi e ai visori per la realtà mista. Ardaud ha costruito un prototipo sperimentale funzionante e le dimostrazioni pubblicate mostrano interazioni reali.

Chi è Guillaume Ardaud, il progettista che arriva da Apple

Il designer franco-americano Guillaume Ardaud è specializzato nello sviluppo di interfacce software e nella prototipazione di nuove modalità di interazione tra persone e dispositivi elettronici.

Ardaud ha lavorato per oltre 8 anni in Apple, contribuendo ad attività di progettazione e prototipazione legate a tecnologie come Face ID, Apple Pencil e i sistemi fotografici degli iPhone. La sua esperienza riguarda quindi una componente essenziale dei dispositivi moderni: il modo in cui sensori, software e interfacce consentono agli utenti di interagire con l’hardware.

Successivamente ha avviato un’attività indipendente di progettazione, portando avanti sperimentazioni sulle interfacce digitali e sul rapporto tra informatica e ambiente fisico.

L’obiettivo di Lightbulb Computer non consiste semplicemente nel costruire un videoproiettore più piccolo, ma nel ripensare l’interfaccia informatica partendo dalle attività quotidiane, anziché dalle caratteristiche di uno schermo.

Come funziona Lightbulb Computer: proiezione e visione artificiale

Il principio tecnico dell’idea partorita da Ardaud ruota attorno all’integrazione di diverse funzionalità: un videoproiettore genera contenuti digitali che appaiono direttamente sulle superfici reali. Può trattarsi di testo, fotografie, pulsanti, mappe oppure informazioni sovrapposte agli oggetti fisici. Una telecamera osserva invece l’ambiente e permette al software di identificare la posizione delle mani e riconoscere le interazioni con gli elementi proiettati.

Il software collega queste informazioni: quando una persona indica un elemento proiettato, il sistema può interpretare il movimento come un’azione sull’interfaccia.

La tecnica utilizzata per adattare le immagini alle superfici prende il nome di projection mapping: a differenza della normale videoproiezione, che si limita a mostrare un’immagine su uno schermo, si tratta di una tecnica che permette di adattare i contenuti alla geometria dello spazio e di collocarli in posizioni specifiche.

Per esempio, il sistema può proiettare un timer in una zona libera del piano di lavoro, mantenendo la rappresentazione coerente con la disposizione della superficie.

Per rendere interattiva la proiezione serve poi un secondo passaggio: il software deve stabilire una corrispondenza tra le coordinate rilevate dalla telecamera e quelle del videoproiettore. Attraverso una calibrazione geometrica è possibile associare i movimenti osservati nell’ambiente alle aree dell’interfaccia digitale.

Il risultato è una superficie che non contiene alcun sensore touch, ma che può comunque comportarsi, entro determinati limiti, come un’interfaccia sensibile ai gesti.

Il prototipo esiste davvero: quali componenti utilizza?

Come spiega Ardaud, il prototipo sfrutta un sistema Mac sul quale viene eseguito un software personalizzato per gestire il rendering delle immagini, il projection mapping e gli elementi dell’interazione. La configurazione messa a punto dal designer utilizza inoltre un videoproiettore laser 4K di fascia consumer, relativamente compatto, e una normale webcam per acquisire le immagini dell’ambiente.

Per il riconoscimento delle mani, lo sviluppatore sfrutta un framework software Apple. Non ha tuttavia pubblicato l’intera architettura applicativa né tutti gli algoritmi impiegati.

La lampadina mostrata come forma ideale del dispositivo non contiene però, oggi, l’intero computer, il proiettore e i sensori necessari. Il prototipo utilizza ancora componenti esterni e la miniaturizzazione rappresenta una delle principali difficoltà da superare.

Ardaud dichiara comunque che i filmati presenti sul sito ufficiale derivano da dimostrazioni reali, senza effetti speciali o contenuti generati artificialmente per simulare le interazioni.

Dalla cucina alle mappe interattive: cosa permette di fare

Le dimostrazioni pubblicate sul sito ufficiale di Lightbulb Computer permettono di comprendere perché Ardaud ritenga interessante un computer che non possiede uno schermo tradizionale.

In cucina, il sistema può visualizzare ricette, timer e indicazioni direttamente accanto agli ingredienti. L’utente consulta le informazioni senza toccare uno smartphone con le mani bagnate o sporche di farina.

Un’altra applicazione riguarda la consultazione delle mappe. Invece di osservare un piccolo display, più persone possono esaminare contemporaneamente una mappa proiettata su un tavolo, interagire attraverso gesti e visualizzare informazioni aggiuntive sui luoghi di interesse. Lo stesso principio può applicarsi alle foto, ai giochi da tavolo e alla visualizzazione di informazioni relative agli oggetti presenti nell’ambiente.

Particolarmente interessante è l’applicazione alla domotica. Gli attuali assistenti vocali richiedono spesso di ricordare il nome assegnato a ogni dispositivo: “accendi la lampada del soggiorno“, “spegni la luce della scrivania” e così via.

Un computer dotato di visione artificiale potrebbe invece riconoscere il dispositivo verso il quale punta l’utente e associare il gesto al comando corretto. L’interazione diventerebbe più immediata, senza dover memorizzare nomi e gruppi di dispositivi.

Ardaud immagina inoltre informazioni disponibili soltanto quando servono: una parete potrebbe mostrare appuntamenti e previsioni meteo, mentre il comodino potrebbe diventare un orologio o una sveglia.

Perché utilizzare una lampadina invece di uno smartphone o di un visore?

Una lampadina dispone di un vantaggio che molti dispositivi informatici non hanno: l’infrastruttura necessaria per installarla esiste già in quasi tutte le abitazioni. Un attacco Edison, nelle sue diverse varianti, fornisce un punto di montaggio e un collegamento all’alimentazione elettrica.

Ardaud immagina un dispositivo abbastanza compatto da poter essere avvitato a un portalampada a soffitto o inserito in una base portatile, eventualmente alimentata a batteria.

Il posizionamento a soffitto offrirebbe inoltre una visuale privilegiata dell’ambiente, facilitando sia l’osservazione delle superfici sia la proiezione dei contenuti.

Dispositivi come Apple Vision Pro propongono esperienze sofisticate ma presentano anche compromessi: peso, ingombro, autonomia e necessità di indossare un apparecchio davanti agli occhi. Una proiezione fisica risulta immediatamente visibile a chiunque si trovi nella stanza: non richiede che ogni partecipante indossi un accessorio dedicato.

Di contro, la proiezione non può sostituire tutte le caratteristiche della realtà aumentata individuale: non garantisce la stessa privacy visiva, dipende dalle condizioni di illuminazione e incontra limiti nella rappresentazione di oggetti tridimensionali osservabili da prospettive differenti.