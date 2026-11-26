Un milione di satelliti in orbita terrestre per elaborare dati, eseguire modelli di intelligenza artificiale e fornire capacità computazionale ai servizi utilizzati sulla Terra. Il progetto Starmind di SpaceX ha ottenuto il 25 novembre 2026 l’autorizzazione condizionata della Federal Communications Commission (FCC) statunitense, aprendo la strada alla realizzazione della più grande costellazione satellitare mai approvata.

Dopo aver trasformato, in modo radicale, il mercato della connettività Internet satellitare con Starlink, che a breve sarà anche un sistema di comunicazione terrestre, la società di Elon Musk punta quindi a trasferire nello spazio una parte dell’infrastruttura informatica mondiale.

La richiesta, presentata a gennaio 2026, risponde alla crescente domanda di energia e risorse computazionali legata all’AI: se SpaceX completasse il progetto, il numero di satelliti in orbita raggiungerebbe un ordine di grandezza circa 50 volte superiore a quello attuale.

Starmind: come funzioneranno i data center spaziali di SpaceX

A differenza dei satelliti Starlink, progettati principalmente per trasmettere informazioni, quelli della costellazione Starmind ospiteranno hardware dedicato all’elaborazione dei dati. In pratica, SpaceX vuole realizzare un gigantesco sistema di calcolo distribuito nello spazio, sfruttando l’energia solare per alimentare processori e acceleratori AI.

Il provvedimento DA 26-1273 della FCC descrive 6 fasce orbitali operative comprese tra 550 e 1.002 chilometri di altitudine, con piani orbitali inclinati di circa 30 gradi rispetto all’equatore terrestre oppure su orbite eliosincrone, progettate affinché i satelliti sorvolino una stessa area della Terra sempre alla medesima ora solare locale. Quest’ultima configurazione permette di ottenere condizioni di illuminazione solare più prevedibili, facilitando la produzione di energia attraverso i pannelli fotovoltaici di bordo.

Particolarmente interessante è l’architettura di comunicazione: Starmind sfrutterà principalmente collegamenti ottici intersatellitari (ISL) anche per scambiare informazioni con i satelliti Starlink di prima e seconda generazione. La rete già sviluppata da SpaceX diventerà quindi parte integrante dell’infrastruttura di elaborazione.

FCC ha autorizzato anche l’impiego delle frequenze in banda Ka, tra 18,8 e 19,3 GHz per le trasmissioni verso Terra e tra 28,6 e 29,1 GHz nella direzione opposta. Il loro utilizzo sarà tuttavia circoscritto alle comunicazioni di emergenza e riserva per telemetria, tracciamento e controllo dei satelliti (TT&C), senza diritto alla protezione dalle interferenze e senza arrecare disturbi agli altri operatori.

Fino a 120 gigawatt di potenza computazionale alimentata dal Sole

Stando alle caratteristiche progettuali illustrate da SpaceX nel corso del 2026, ciascun satellite AI1 potrebbe integrare circa 600 metri quadrati di pannelli fotovoltaici, con una produzione elettrica di picco pari a 150 kW e una potenza media di 120 kW destinata all’elaborazione. Estendendo tali specifiche a un milione di unità, si arriverebbe teoricamente a 120 GW di potenza elettrica disponibile per le attività computazionali.

Come abbiamo spiegato parlando del progetto NVIDIA per i data center spaziali, il principale ostacolo ingegneristico riguarda la dissipazione termica. Nel vuoto, infatti, non è possibile trasferire calore all’ambiente circostante per convezione: servono circuiti termici e radiatori dimensionati per disperdere energia sotto forma di radiazione infrarossa.

Bisogna poi fare i conti con le radiazioni ionizzanti derivanti dall’attività solare, dai raggi cosmici galattici e dalle particelle energetiche intrappolate nel campo magnetico terrestre. Interagendo con i semiconduttori, queste radiazioni possono alterare il valore dei bit in memoria, provocare malfunzionamenti dei chip e determinare il progressivo deterioramento dei componenti elettronici, fino a causare danni permanenti.

Sistemi di correzione degli errori, ridondanza hardware e meccanismi di recupero automatico delle elaborazioni assumono quindi un’importanza ancora maggiore rispetto ai tradizionali server terrestri.

SpaceX ha tempo fino al 2040 per completare la costellazione

L’autorizzazione stabilisce quattro scadenze: entro il 25 novembre 2033 dovrà dispiegare almeno un satellite; entro la stessa data del 2035 SpaceX dovrà raggiungere quota 100.000 unità, nel 2038 mezzo milione e nel 2040 completare l’intera costellazione.

La licenza avrà una durata di 15 anni, a partire dalla certificazione dell’operatività del primo satellite.

Un orizzonte temporale così ampio lascia a SpaceX margine per perfezionare Starship e industrializzare la produzione dei moduli computazionali. Resta da dimostrare la sostenibilità economica di una rete che richiederà migliaia di lanci e un periodico ricambio dell’hardware.

Detriti spaziali, inquinamento atmosferico e osservazioni astronomiche

L’approvazione arriva nonostante le obiezioni sollevate da Amazon Leo, Viasat, American Astronomical Society e Secure World Foundation.

Tra le criticità figurano il rischio di collisioni, l’accumulo di detriti spaziali e le interferenze con le osservazioni astronomiche.

La FCC ha inoltre rinviato la decisione sulla richiesta di SpaceX di trasferire i satelliti dismessi sopra i 600 chilometri verso “orbite cimitero” o eliocentriche. In assenza di ulteriori deroghe, resta applicabile l’obbligo di rientro atmosferico entro 5 anni dalla conclusione della missione.

Fa discutere anche la posizione dell’Autorità statunitense sulle conseguenze ambientali dei lanci e del rientro dei satelliti, compreso il possibile rilascio di ossidi di alluminio nell’atmosfera. FCC ha escluso diverse questioni dal proprio ambito di competenza e, richiamando un orientamento normativo adottato a ottobre 2026, non ha condotto una valutazione ambientale complessiva della costellazione.

Spostare i data center dalla Terra allo spazio non significa eliminarne l’impatto ambientale, anzi. SpaceX ha superato un importante ostacolo normativo, ma la convenienza industriale, l’affidabilità informatica e la sostenibilità del progetto rimangono tutte da dimostrare.