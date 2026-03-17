NVIDIA vuole costruire un enorme data center AI nello spazio

NVIDIA diventa pioniera nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale al di fuori del nostro pianeta con un progetto che sembra uscito dalla fantascienza: stiamo parlando dello Space 1 Vera Rubin. Non si tratta di un semplice satellite, ma di un vero e proprio data center spaziale, un’infrastruttura orbitale dedicata all’AI, capace di rivoluzionare il concetto stesso di computing.

Tutto nasce da una sfida fisica apparentemente insormontabile, come sottolineato dallo stesso Jensen Huang, CEO e visionario leader di NVIDIA: “Il vuoto non conduce, non convette: solo la radiazione salva i nostri chip”.

Un’affermazione che racchiude l’essenza della difficoltà principale da affrontare: nello spazio, la dissipazione del calore generato dai processori non può avvenire tramite i classici sistemi di condizionamento o ventilazione. Qui entra in gioco il tema del raffreddamento spaziale, dove la sola via percorribile resta la radiazione termica. In un ambiente in cui le temperature oscillano tra estremi impensabili sulla Terra, ogni errore di calcolo può essere fatale per l’hardware.

Space 1 Vera Rubin: il progetto NVIDIA tra fantascienza e realtà

Il progetto Space 1 Vera Rubin, presentato durante il GTC di San Jose, rappresenta un salto concettuale senza precedenti per l’industria tecnologica. Si passa da una moltitudine di satelliti isolati a una struttura modulare orbitante, in grado di ospitare sistemi complessi di AI, garantendo ridondanza, manutenzione remota e, soprattutto, una gestione energetica rivoluzionaria grazie all’abbondanza di energia solare. Questo paradigma apre la strada a numerosi vantaggi teorici: dall’indipendenza dalle infrastrutture terrestri, all’assenza di vincoli urbanistici, fino a una potenziale disponibilità energetica pressoché illimitata.

Eppure, la strada verso il futuro non è priva di ostacoli. La comunità scientifica e industriale si divide tra entusiasmo e scetticismo. Da un lato, si intravedono opportunità straordinarie per missioni spaziali, osservazione della Terra e applicazioni che richiedono autonomia geografica totale. Dall’altro, emergono preoccupazioni concrete riguardo ai costi elevatissimi, alla complessità logistica e, soprattutto, all’affidabilità dei sistemi termici, mai sperimentati su questa scala.

Non va sottovalutato il tema della congestione orbitale. La bassa orbita terrestre è già popolata da migliaia di satelliti attivi e da una quantità crescente di detriti spaziali. L’introduzione di moduli abitabili e grandi infrastrutture come il data center spaziale comporta un innalzamento significativo del rischio di collisioni, imponendo la necessità di nuovi accordi internazionali per la gestione del traffico orbitale e procedure di deorbiting sicure e condivise.

Una nuova corsa allo spazio

Nel frattempo, la corsa allo spazio si fa sempre più serrata. Non solo NVIDIA guarda all’orbita come nuovo terreno di conquista: anche Elon Musk ha dichiarato il proprio interesse per la realizzazione di fabbriche di AI nello spazio, accendendo una competizione tra giganti destinata ad accelerare l’innovazione, ma anche a complicare ulteriormente il quadro normativo e ambientale.

Dal punto di vista tecnico, la soluzione passa attraverso radiatori ad alta efficienza, gestione termica dinamica, materiali avanzati ad elevata emissività e architetture progettate per contenere i picchi termici più critici. Ma le sfide non finiscono qui: bisogna garantire la protezione dalle radiazioni ionizzanti, la resistenza ai cicli termici estremi tipici dell’orbita e la sicurezza dei dati gestiti in ambienti così ostili.