Collegare contemporaneamente un SSD esterno a 10 Gbps e una tastiera alla stessa porta USB-C senza utilizzare un hub USB 3.x. È una delle possibilità offerte da una caratteristica poco conosciuta dell’architettura USB: la presenza di due bus fisicamente e logicamente indipendenti all’interno dello stesso connettore.

A dimostrarne le potenzialità è Frank Chiarulli, sviluppatore del progetto open source RestoreKit, che ha realizzato una scheda elettronica capace di sfruttare simultaneamente USB 2.0 e USB 3.2 Gen 2 attraverso una singola porta USB-C, riducendo costi e complessità circuitale.

Nello specifico, RestoreKit permette di ripristinare il firmware dei Mac non più avviabili utilizzando anche un computer Windows o Linux, senza disporre di un secondo Mac.

Perché una porta USB-C contiene due bus indipendenti

Come abbiamo spiegato nell’articolo sulle caratteristiche del connettore USB Type-C, la forma della porta non identifica il protocollo utilizzato né la velocità di trasferimento dati.

Esaminando i 24 contatti del connettore, si scopre che USB 2.0 utilizza una coppia differenziale (D+ e D-) completamente separata dalle linee SuperSpeed riservate a USB 3.x (tra l’altro le denominazioni SuperSpeed non sono più in uso). La trasmissione differenziale codifica le informazioni attraverso la differenza di tensione tra due conduttori, riducendo la sensibilità alle interferenze.

USB 2.0 raggiunge 480 Mbps, mentre USB 3.2 Gen 2 arriva a 10 Gbps utilizzando coppie dedicate alla trasmissione (TX) e alla ricezione (RX).

La separazione prosegue all’interno del computer: il controller xHCI (eXtensible Host Controller Interface) gestisce porte logiche USB 2.0 e USB 3.x associate allo stesso connettore fisico; anche un normale hub USB 3.x integra due hub distinti, ciascuno dedicato a uno dei due bus.

Come eliminare l’hub USB 3.x e raddoppiare la velocità

Chiarulli ha sviluppato una scheda che, interposta tra due computer, permette di attivare la modalità DFU (Device Firmware Update) dei Mac inviando appositi messaggi USB Power Delivery, senza interventi fisici sul dispositivo da ripristinare.

Il microcontrollore integrato richiede appena 12 Mbps e come spiega Chiarulli nella descrizione tecnica del progetto, utilizzare un hub SuperSpeed per l’intera scheda rappresentava quindi uno spreco di risorse.

La sua Dongle-Pro v2 separa elettricamente i due bus utilizzando 3 tipologie di componenti principali:

WCH CH334P : hub USB 2.0 che gestisce il microcontrollore e mantiene la compatibilità con le periferiche USB 2.0 collegate a valle.

: hub USB 2.0 che gestisce il microcontrollore e mantiene la compatibilità con le periferiche USB 2.0 collegate a valle. WCH CH9441P : due multiplexer analogici che instradano i segnali SuperSpeed in funzione dell’orientamento dei connettori.

: due multiplexer analogici che instradano i segnali SuperSpeed in funzione dell’orientamento dei connettori. CH32X035G8U6: microcontrollore responsabile delle funzioni operative della scheda.

Le linee SuperSpeed attraversano direttamente i multiplexer senza passare per un hub USB 3.x. Collegando un iPhone, il maker ha verificato che macOS riconosce contemporaneamente lo smartphone a 10 Gbps, l’hub a 480 Mbps e il microcontrollore a 12 Mbps.

Il progetto, grazie anche ad altre ottimizzazioni, riduce il costo dei componenti da 10,44 a 2,93 dollari e la superficie del circuito stampato di circa il 60% rispetto alla precedente versione.

Come realizzare uno sdoppiatore USB-C senza hub

Applicando lo stesso principio, si potrebbe progettare un adattatore con ingresso USB-C e due uscite USB-A, riservando la prima a una tastiera e la seconda a un SSD esterno SuperSpeed.

Dal punto di vista elettronico, su una presa USB-C femmina i contatti A6 e B6 corrispondono al segnale D+, mentre A7 e B7 trasportano D-. Le coppie SuperSpeed fanno invece capo ai contatti A2/A3, A10/A11, B2/B3 e B10/B11.

Si possono quindi instradare D+ e D- verso una porta USB-A 2.0 e collegare le coppie SuperSpeed alla seconda uscita attraverso un multiplexer CH9441P. Quest’ultimo sfrutta i segnali CC1 e CC2 (contatti A5 e B5) per individuare l’orientamento del connettore.

Poiché USB-A non è reversibile, in questa configurazione basta un multiplexer; inoltre, non occorre alcun hub se si rinuncia alla retrocompatibilità USB 2.0 dell’uscita SuperSpeed. Per conservarla, si può aggiungere un economico hub CH334P.

La realizzazione richiede comunque un circuito stampato con piste differenziali a impedenza controllata (90 ohm), protezioni dalle scariche elettrostatiche a bassa capacità e circuiti per la gestione dell’alimentazione. A 10 Gbps, collegamenti improvvisati possono compromettere l’integrità dei segnali.

Le applicazioni pratiche: SSD, docking station e periferiche intelligenti

La separazione dei bus potrebbe permettere la produzione di adattatori compatti ed economici per notebook, tablet, mini PC e console portatili. Mouse, tastiere e ricevitori wireless non occuperebbero la banda del collegamento SuperSpeed, pur condividendo le risorse del computer e l’alimentazione.

Un box per SSD NVMe potrebbe integrare un microcontrollore USB 2.0 per monitorare temperature, regolare una ventola, aggiornare il firmware e raccogliere informazioni diagnostiche, lasciando al collegamento SuperSpeed il trasferimento dei file.

Analogamente, una scheda di acquisizione video potrebbe riservare USB 3.x al flusso multimediale e USB 2.0 alla configurazione del dispositivo. Altre applicazioni riguardano strumenti di laboratorio, programmatori hardware e apparecchiature industriali.

L’eliminazione del controller SuperSpeed intermedio potrebbe inoltre ridurre consumi, calore, ingombri e costi di produzione.

Come verificare i due bus USB sul proprio computer

I sistemi operativi possono conoscere l’associazione tra le porte logiche USB 2.0 e SuperSpeed, chiamate companion ports. Su macOS è possibile esaminare la struttura dei collegamenti USB con i comandi:

system_profiler SPUSBHostDataType ioreg -p IOUSB

Su Linux si può utilizzare, invece, il comando seguente:

lsusb -t

Il kernel Linux può inoltre esporre attraverso sysfs il collegamento simbolico port/peer , che identifica la porta associata.

Su Windows è possibile esaminare la topologia USB con USB Device Tree Viewer.

I limiti della soluzione

La tecnica non permette di collegare due SSD SuperSpeed indipendenti senza hub, né offre automaticamente il supporto USB4, Thunderbolt o DisplayPort. Richiede inoltre cavi USB-C dotati dei necessari conduttori.

I 10 Gbps rilevati da Chiarulli rappresentano la velocità negoziata, non quella misurata durante la copia dei dati: restano da verificare la compatibilità universale e la conformità alle specifiche USB-IF delle possibili implementazioni.

La scoperta dimostra comunque che, per aggiungere funzionalità a una periferica USB-C, non sempre serve moltiplicare i controller: in determinate applicazioni basta sfruttare meglio i collegamenti elettrici già disponibili.