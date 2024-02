L'inglese diventa un gioco da... bambini con Novakid: 15% di sconto

Se stai cercando un modo efficace e divertente per far apprendere l’inglese ai tuoi bambini, Novakid potrebbe essere la soluzione che fa al caso tuo. Con un’offerta speciale del 15% di sconto sul primo acquisto per tutte le sottoscrizioni utilizzando il codice promozionale ILSOFT15, c’è davvero poco da perdere e molto da guadagnare.

Un corso di inglese online per bambini dai 4 ai 12 anni

Novakid offre un approccio unico all’apprendimento linguistico per i bambini, basato su una serie di principi chiave che lo rendono efficace e coinvolgente. Con Novakid, l’immersione linguistica è la chiave. I bambini imparano l’inglese direttamente da madrelingua, rendendo il processo semplice, veloce e, soprattutto, divertente. Gli insegnanti certificati di Novakid sono esperti nel lavorare con bambini e giovani, garantendo un’esperienza di insegnamento di alta qualità.

Le lezioni si svolgono comodamente da casa, offrendo un ambiente sicuro e confortevole per l’apprendimento, e soprattutto online. Grazie all’account personale completo, tutto ciò di cui hai bisogno è a portata di clic. Non servono programmi aggiuntivi o libri di testo – Novakid fornisce tutto il materiale di cui hai bisogno per l’apprendimento.

Novakid offre un ambiente di apprendimento tutto in inglese, incoraggiando i bambini a comunicare nella lingua target fin dalle prime lezioni. L’approccio basato sul gioco rende l’esperienza divertente e coinvolgente, senza la noia di compiti tradizionali o schede grammaticali.

Inoltre, il programma è flessibile e si adatta al livello di tuo figlio, garantendo che riceva l’attenzione e il supporto di cui ha bisogno per progredire. Con tutto il necessario disponibile in un unico luogo e senza costi aggiuntivi, Novakid rende l’apprendimento dell’inglese un’esperienza senza stress per i genitori e i bambini.

Approfitta subito del 15% di sconto sul primo acquisto per tutte le sottoscrizioni utilizzando il codice promozionale ILSOFT15.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.