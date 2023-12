Live streaming di livello professionale: ora c'è ManyCam

Per gestire live streaming a livello professionale è necessario scegliere il software giusto che deve essere in grado di mettere a disposizione tutti gli strumenti utili a migliorare la qualità delle live stesse.

La soluzione su cui puntare in questo momento è ManyCam che ora viene proposto a prezzo scontato nelle varianti Studio, disponibile a 79 dollari per un anno, e Premium, a 99 dollari per un anno.

ManyCam è un software dedicato alle live che mette disposizione dei suoi utenti una lunga serie di strumenti per migliorare la qualità dei propri contenuti. Si tratta dell’applicazione giusta per live professionali, su piattaforma di streaming, oppure per gestire videoconferenze e meeting virtuali.

Per accedere all’offerta in corso è possibile consultare il sito ufficiale di ManyCam, disponibile tramite il link qui di sotto. C’è anche la possibilità di provare la versione gratuita, per testare le funzionalità principali del servizio.

Live professionali: ManyCam è la soluzione giusta

Scegliendo ManyCam per gestire le proprie live è possibile accedere a tanti strumenti di livello professionale, non disponibili con i software gratuiti. Sia per le dirette streaming, su piattaforme come YouTube e Twitch, che per le videoconferenze e i meeting di lavoro, infatti, questo software è in grado di garantire una marcia in più ai suoi utenti.

Dal multi-cast alla possibilità di sfruttare il picture in picture, con ManyCam ci sono tutte le risorse utili per gestire in modo molto più completo e soddisfacente le proprie live. Il software è utilizzabile su Windows e Mac oltre che tramite app per dispositivi mobili (Android e iOS).

Con l’offerta disponibile oggi, le versioni Studio e Premium sono disponibili a prezzo scontato. Per tutti i dettagli sulla promozione in corso è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.