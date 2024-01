Lo smartphone da 108 MP che tutti desiderano è REGALATO su Amazon

Con tutti gli smartphone che sono arrivati in sconto negli ultimi mesi, sarebbe difficile eleggere quello più vantaggioso. Certo è che tra i brand più avvezzi a tali promozioni c’è Xiaomi, che oggi spunta ancora una volta fuori con il suo Redmi Note 13.

Il prodotto, che arriva con un ottimo processore, una tripla fotocamera pazzesca e un ampio display, oggi figura in sconto su Amazon. Il Redmi Note 13 è infatti disponibile con il 10% che dunque comporta un prezzo finale di soli 179,90 €. Tutto ciò garantisce ovviamente due anni di garanzia e la spedizione veloce entro due giorni.

Con lo Xiaomi Redmi Note 13 avete il meglio tra gli smartphone, ecco le specifiche

Il display full HD+ da 6,67″ mette già in mostra l’ampio potenziale di acquisto Xiaomi Redmi Note 13. Parliamo di uno smartphone che sembra un top di gamma, pur non essendolo. La sua fotocamera da 108 MP (tripla) è in grado di scattare foto pazzesche e registrare video di livello.

Il processore è uno Snapdragon 685 ed è affiancato da 6 GB di memoria RAM e da 128 GB di memoria interna. La batteria da 5000 mAh è indice di grande autonomia.

Non esistono molti smartphone che garantiscono un equilibrio del genere con un prezzo così basso. Lo Xiaomi Redmi Note 13 è uno di questi e riesce a dimostrarlo con la sua estetica e soprattutto con le sue caratteristiche tecniche appena raccontate.

Parliamo di un prodotto che tutti vorrebbero avere, o almeno coloro che vogliono risparmiare essendo coscienti di aver comprato qualcosa di adatto alle loro esigenze. Questo telefono oggi in offerta a tempo su Amazon, scende del 10% rispetto al solito e costa solo 179,90 € nella sua variante italiana colorata di nero. Sono due gli anni di garanzia mentre bastano un paio di giorni per riceverlo direttamente a casa

