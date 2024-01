Localizzatori GPS compatibili con Apple al 30% di sconto

Tenere sotto controllo i propri oggetti preziosi è fondamentale, soprattutto quando si tratta di una borsa o di un mazzo di chiavi. A tal proposito entrano in gioco i localizzatori, dispositivi ormai in voga da qualche anno a questa parte. Leggermente meno meno costosi rispetto ai soliti AirTag di Apple, ecco i due tracker GPS in sconto oggi su Amazon che arrivano con due unità ad un ottimo prezzo.

Basterà infatti appoggiarsi al coupon del 30% da attivare in pagina per avere un prezzo di soli 48,99 € per due localizzatori. Saranno spediti in un solo giorno lavorativo ed avranno due anni di garanzia.

I localizzatori compatibili con “Dov’è” di Apple, ecco come funzionano

Collegando un dispositivo del genere al collare del proprio cane o magari inserendolo in uno zaino, si potrà sapere sempre qual è la posizione. Questi localizzatori sono molto precisi e possono essere controllati anche mediante l’app Dov’è di Apple.

La compatibilità infatti c’è solo ed unicamente con i dispositivi iOS. La batteria è a lunga durata e può arrivare anche ad un anno senza alcun tipo di problema.

Ce ne sono moltissimi disponibili su Amazon di localizzatori interessanti, ma a quanto pare questi sono tra i più scelti del momento. Effettivamente il prezzo può sembrare alto a molti, ma bisogna valutare che se ne possono acquistare due insieme. In questo modo saranno due le soluzioni, inserendo ad esempio un localizzatore nel proprio zaino e uno al collare del proprio cane.

Il prezzo scende del 30% solo applicando il coupon disponibile su Amazon, così da portare il prezzo a un totale di 48,99 €. Ordinando ora il bundle di localizzatori, si potrà ottenere il pacco a casa entro domani e soprattutto con due anni di garanzia disponibili.

