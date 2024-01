AirTag 2: nuove conferme sul posticipo del lancio ufficiale al 2025

Il lancio di AirTag 2 non avverrà prima del 2025. A rivelarlo è un recente report pubblicato da Bloomberg, secondo cui Apple aveva inizialmente considerato il lancio di AirTag di seconda generazione nel 2024. Tuttavia, l’azienda di Cupertino ha poi cambiato i piani per il suo dispositivo, posticipandone il lancio ufficiale. Nell’ultima edizione della sua newsletter intitolata “Power On”, l’analista di Bloomberg, Mark Gurman, spiega che Apple “non ha fretta” di rilasciare AirTag 2. Gurman sottolinea che Apple ha poca concorrenza sulla rete “Dov’è” e che gli AirTag attuali “funzionano ancora abbastanza bene e hanno la maggior parte delle funzionalità che gli utenti desiderano”. Secondo il report, il vero grattacapo di Apple è che ha chiaramente sovraprodotto il suo tracker GPS. Gurman afferma infatti che “i retrobottega dei negozi Apple e i magazzini dei dispositivi Apple sono ancora pieni di AirTag”.

AirTag 2: forse nuovo design e chip a banda ultralarga come iPhone 15

Al momento non è chiaro se Apple abbia intenzione di modificare il design dell’AirTag di prossima generazione. Brand di terze parti (come Chipolo o Samsung) offrono localizzatori GPS perfetti per portafogli e altri accessori. Apple potrebbe avere un approccio simile. Inoltre, AirTag 2 potrebbe anche utilizzare lo stesso chip con banda ultralarga di iPhone 15 e Apple Watch Series 9. Questo processore ha una portata tre volte maggiore e offre risultati più accurati quando si cerca un dispositivo. Utilizzando iPhone 15, ad esempio, è possibile trovare un amico in mezzo alla folla (purché abbia anche lui lo stesso dispositivo).

Una sequenza temporale simile per AirTag 2 è stata segnalata anche dall’analista Apple Ming-Chi Kuo. Secondo Kuo il localizzatore di Apple potrebbe arrivare il primo o il secondo trimestre del 2025. Naturalmente si tratta soltanto di indiscrezioni. Apple non ha né confermato né smentito tali notizie. Bisogna comunque tenere in conto che Gurman e Kuo sono molto affidabili e sbagliano di rado. È quindi molto probabile che, per poter acquistare un AirTag di seconda generazione bisogna ancora attendere un anno (o forse più).