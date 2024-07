Logitech è da diversi anni uno dei punti riferimento nel mercato delle periferiche per PC e Mac. I suoi mouse e tastiere della gamma MX, ad esempio, sono tra più le consigliate, e particolarmente apprezzate sono anche le periferiche da gaming. Considerata quindi l’ampia adozione, è importante segnalare una notizia condivisa poche ore fa dalla stessa società svizzera.

Logitech manda in pensione la sua Options

Chi possiede mouse, tastiere, webcam, microfoni e altre periferiche Logitech di ultima generazione, di certo conoscerà l’app Options. Questa consente di personalizzare la propria esperienza d’uso tramite la creazione di scorciatoie, di aggiornare i firmware, di associare una stessa periferica a più computer e così via. Insomma, è un software davvero utile e negli ultimi anni è stato affiancato da una seconda versione “potenziata” chiamata Options+.

Ebbene, l’azienda fondata a Apples ha iniziato a inviare un’email ai propri clienti per informali del fatto che il ciclo di vita di Options sta per volgere al termine sia su Windows che su macOS. Chi attualmente sta utilizzando questo software, è inviato a scaricare Options+, che è più moderno nelle funzioni e prevede il supporto di un maggior numero di dispositivi.

«Options ha migliorato le tue periferiche Logitech consentendone la personalizzazione e rendendole davvero tue. Tuttavia, Options andrà presto in pensione e vogliamo aiutarti in questa transizione», scrive l’azienda nell’email. «Logi Options+ è la nuova versione di Options e ti offre tutto ciò che quest’ultima aveva. Options+ sarà l’unica applicazione da usare per i dispositivi del personal workspace e fornirà aggiornamenti firmware dei dispositivi per una sicurezza e performance ottimali».

La società non rivela informazioni precise su quando Options verrà ufficialmente dismessa, ma è ovviamente solo questione di (poco) tempo. La notizia comunque era nell’aria, perché l’applicazione non riceve aggiornamenti da un bel po’, con l’attenzione degli sviluppatori ormai completamente rivolta a Options+ (che può essere scaricata gratuitamente da qui).