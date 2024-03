Logitech MX Master 2S al 50% su Amazon solo per POCHE ORE

Scegliere un mouse non è così semplice. Bisogna infatti tenere in considerazione diversi fattori, come ergonomia (quindi comfort), precisione, autonomia, compatibilità e qualità costruttiva. Ebbene, il Logitech MX Master 2S ha tutte queste caratteristiche e oggi costa solo 59,99 euro (spedizione compresa), ovvero il 50% in meno rispetto al prezzo di listino.

Comfort, precisione e qualità costruttiva: il mouse Logitech MX Master 2S è al 50% su Amazon con le Offerte di Primavera

Il Logitech MX Master 2S rappresenta un’eccellenza nel panorama dei mouse wireless per la produttività. Progettato per utenti esigenti, offre un’esperienza di utilizzo impeccabile grazie all’unione di design ergonomico, tecnologia avanzata e personalizzazione senza precedenti. Provare per credere.

La forma sagomata del mouse si adatta perfettamente alla mano destra, offrendo un supporto naturale e riducendo lo sforzo anche durante l’uso prolungato. I materiali di alta qualità, come la morbida gomma su entrambi i lati, garantiscono un grip sicuro e confortevole. La rotellina di scorrimento in acciaio offre un feedback tattile preciso e la possibilità di scorrere rapidamente documenti e pagine web.

Il sensore ottico ad alta risoluzione da 4000 DPI garantisce un tracciamento impeccabile su qualsiasi superficie, anche il vetro. La tecnologia Logitech Flow permette di controllare fino a tre dispositivi con un unico mouse, passando da uno all’altro con un semplice movimento del cursore. Il software Logitech Options consente di personalizzare i pulsanti, la rotellina di scorrimento e la velocità del puntatore in base alle proprie esigenze.

Il Logitech MX Master è dotato di sette pulsanti programmabili che possono essere utilizzati per attivare scorciatoie da tastiera, macro e funzioni specifiche del software. La rotellina di scorrimento intelligente si adatta automaticamente al ritmo di scorrimento, offrendo una navigazione fluida e precisa. La tecnologia Easy-Switch permette di collegare il mouse a due dispositivi contemporaneamente e di passare da uno all’altro con la semplice pressione di un pulsante.

La periferica – compatibile con Windows, macOS e ChromeOS – è dotata di una batteria ricaricabile che offre fino a 70 giorni di autonomia con una singola carica. La ricarica avviene tramite cavo micro USB in dotazione.