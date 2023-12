Qualità costruttiva, performance, feature, ergonomia, personalizzazioni e affidabilità nel tempo. Il Logitech MX Master 3S è il mouse wireless per eccellenza ed è il più consigliato dagli esperti del settore. Oggi la periferica Bluetooth – compatibile con Windows, macOS e Linux – è acquistabile a soli 89,99€ su Amazon, grazie allo sconto immediato del 33%. Completando l’affare in queste ore, la consegna è garantita prima di Natale.

Il Logitech MX Master 3S costa solo 89,99€ con lo sconto di Natale di Amazon

L’MX Master 3S è un mouse avanzato per i professionisti che richiedono un controllo preciso e personalizzabile del cursore. È dotato di importanti e utili feature come il sensore ad altissima precisione, un design ergonomico, la rotella per sfrecciare alla velocità della luce e una serie di pulsanti programmabili.

Il sensore del mouse è uno dei suoi punti di forza: sfrutta una tecnologia a doppio raggio laser per garantire una precisione di tracciamento senza pari. Ciò significa che il cursore si muove in modo fluido e preciso sulla maggior parte delle superfici, anche su quelle più difficili come il vetro.

Il design ergonomico del mouse MX Master 3S lo rende estremamente confortevole da usare anche per lunghi periodi di tempo. La superficie del mouse è rivestita in gomma, per una presa sicura e comoda.

Di rotelle, poi, questo mouse ne ha due. Ce n’è infatti anche una sul fianco interno (a sinistra, quindi), così puoi navigare rapidamente tra le schede aperte o le finestre del browser. All’appello ci sono poi anche sei pulsanti programmabili, che possono essere configurati per eseguire azioni specifiche come il copia-incolla, l’apertura di applicazioni o la navigazione tra le schede del browser. Insomma, lo puoi adattare in base alle tue esigenze così da aumentare la produttività.

