La migliore da abbinare ad un Mac? Per alcuni è la Magic Keyboard, per altri invece è la Logitech MX Keys Mini for Mac. Con il suo design compatto, i tasti silenziosi e la retroilluminazione intelligente, questa tastiera Bluetooth premium è l’ideale per chi cerca una periferica di qualità volta anche a migliorare la produttività. L’ottima notizia del giorno è che oggi la MX Keys Mini for Mac su Amazon è scontata del 54% sul prezzo di listino e costa quindi solo 58,99 euro, spedizione compresa.

La tastiera Logitech MX Keys Mini for Mac per molti è la migliore da utilizzare con un computer Apple: risparmia il 54%

La MX Keys Mini vanta un design premium e minimal in pieno stile Apple. Le dimensioni compatte la rendono ideale per configurazioni con spazi limitati e si traducono anche in una migliore trasportabilità. I tasti Low-Profile della tastiera Logitech offrono un’esperienza di digitazione silenziosa e confortevole, e la forma concava dei tasti si adatta naturalmente alla punta delle dita, riducendo l’affaticamento durante le lunghe sessioni di lavoro.

La MX Keys Mini for Mac è dotata di una retroilluminazione intelligente che si adatta automaticamente all’ambiente circostante. I sensori di luce integrati rilevano la luminosità della stanza e regolano automaticamente la luminosità dei tasti, garantendo una visibilità ottimale in qualsiasi condizione di illuminazione. La retroilluminazione si disattiva anche automaticamente quando non viene utilizzata per risparmiare energia.

La MX Keys Mini si collega al tuo Mac tramite Bluetooth Low Energy o tramite il ricevitore USB Unifying. La tastiera può memorizzare fino a tre dispositivi contemporaneamente, permettendoti di passare facilmente da un Mac all’altro o ad un iPad con un solo clic.

Infine, la tastiera Logitech è dotata di una batteria ricaricabile che offre fino a 10 giorni di autonomia con una singola carica (ma si arriva addirittura a 5 mesi con la retroilluminazione disattivata). La ricarica avviene tramite USB-C e la tastiera può essere utilizzata anche durante la ricarica.