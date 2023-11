Loki 2 chiude con un GRAN FINALE: come guardare tutti gli episodi

Loki 2, la seconda stagione dell’apprezzata serie Marvel con Tom Hiddleston, termina con un gran finale. L’ultimo episodio è disponibile da poche ore su Disney+ dove è anche possibile guardare tutti e 6 gli episodi della seconda stagione oltre che l’intera prima stagione.

Per recuperare il finale di Loki 2 e tutti gli altri episodi della serie, quindi, basta accedere a Disney+, tramite il link riportato qui di sotto. Chi non ha un abbonamento, inoltre, può attivarne uno in pochi secondi, con un costo di partenza di appena 5,99 euro al mese.

Una volta attivato l’abbonamento mensile o annuale sarà possibile accedere subito a tutti i contenuti disponibili su Disney+, compresi gli episodi di Loki.

Loki 2: tutti gli episodi sono su Disney+

La serie Loki, in attesa di capire se ci sarà o meno una terza stagione, si articola in un totale di 12 episodi, 6 per la prima stagione e 6 per la seconda stagione. Da poche ore, con l’arrivo dell’ultimo episodio che segna il finale della seconda stagione, tutti gli episodi di Loki sono disponibili su Disney+.

Ricordiamo che il servizio di streaming di Disney+ è accessibile con tre diversi abbonamenti:

Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese

a Standard a 8,99 euro al mese oppure 89,90 euro all’anno

a oppure Premium a 11,99 euro al mese oppure 119,90 euro all’anno

Per attivare un nuovo abbonamento è sufficiente accedere a Disney+ tramite il link riportato qui di sotto. L’accesso ai contenuti presenti sulla piattaforma è immediato.

La seconda stagione di Loki ha ottenuto giudizi generalmente positivi, sia dal pubblico che dalla critica, confermando il successo della produzione Disney che si sta rilevando come una delle serie di maggior interesse del Marvel Cinematic Universe. Per chi deve ancora recuperare il finale della seconda stagione di Loki su Disney+, qui di sotto, vi lasciamo il mid-season trailer della serie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.