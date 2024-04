LOL 4: ecco quando e come vedere le ultime due puntate

La tanto attesa quarta stagione di LOL – Chi ride è fuori è finalmente disponibile su Amazon Prime Video. I primi quattro episodi sono già stati pubblicati; l’attesa per scoprire chi sarà il vincitore è ormai agli sgoccioli, perché da lunedì 8 aprile saranno rilasciati gli ultimi due episodi che sveleranno chi fra i concorrenti si porterà a casa 100 mila euro da donare in beneficenza.

Chi vincerà LOL 4?

Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Rocco Tanica, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Edoardo Ferrario, Aurora Leone, Loris Fabiani e Claudio Santamaria è il cast di questa quarta edizione di LOL, che promette ancora una volta di regalare ore di divertimento garantito.

Ad accompagnare il gruppo troviamo Fedez, Frank Matano e Lillo. Chi riuscirà a trattenere le risate per sei ore e conquistare il premio di 100 mila euro da donare in beneficenza? Lo scopriremo soltanto lunedì 8 aprile, con le ultime due puntate di LOL 4, che saranno rese finalmente disponibili su Amazon Prime Video.

