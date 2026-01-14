Lufthansa offrirà internet gratis sui suoi aerei grazie a Starlink

La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha annunciato una novità che farà molto piacere ai suoi passeggeri. Attraverso una nota ufficiale, l’azienda ha comunicato l’intenzione di implementare un sistema di connettività a banda larga sui suoi aerei, sfruttando l’infrastruttura satellitare Starlink del provider statunitense SpaceX.

Questo piano di ammodernamento garantirà un accesso alla rete estremamente performante, segnando un punto di svolta per il settore del trasporto aereo in Europa e ponendo le basi per nuovi standard di servizio durante i tragitti internazionali per i clienti premium.

L’accordo Starlink-Lufthansa

La partnership strategica per l’adozione della tecnologia Starlink permetterà di equipaggiare circa 850 aeromobili del gruppo, includendo sia i velivoli già in flotta che quelli di futura consegna. Secondo i piani aziendali, il rollout della nuova soluzione internet inizierà nella seconda metà del 2026 e procederà per fasi, con l’obiettivo di completare l’installazione su tutti gli aerei del Gruppo Lufthansa entro il 2029.

Questa scelta tecnica rappresenta un salto qualitativo notevole rispetto ai sistemi precedenti, poiché Starlink non offre solo un’elevata larghezza di banda, ma garantisce anche una latenza ridotta e una copertura globale senza precedenti. A differenza delle vecchie connessioni basate su satelliti geostazionari, che spesso risultavano inaccessibili quando le rotte di volo si spingevano troppo a nord, la costellazione satellitare di SpaceX assicura che il segnale sia disponibile ovunque, eliminando i “punti ciechi” geografici.

Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer della compagnia di volo tedesca, ha descritto l’accordo come una pietra miliare che coincide con il centesimo anniversario di Lufthansa, sottolineando come l’integrazione del prodotto più potente sul mercato serva a differenziare il gruppo dalla concorrenza.

Grazie a questo investimento, il Gruppo Lufthansa si appresta a diventare il maggiore gruppo aereo europeo a dotare la propria flotta di una simile tecnologia, integrando questa innovazione in un più ampio piano di investimenti destinato a migliorare l’intera catena del viaggio.

Voli premium con Internet incluso

L’obiettivo primario di questa modernizzazione è elevare la qualità dei servizi di bordo, offrendo ai passeggeri una qualità di connessione del tutto simile a quella sperimentata a terra. La maggiore larghezza di banda consentirà di utilizzare senza limitazioni servizi di streaming, applicazioni di lavoro basate su cloud e altre funzioni ad alta intensità di dati che in precedenza erano difficili da gestire ad alta quota.

Un aspetto fondamentale dell’annuncio riguarda la gratuità del servizio: Lufthansa ha confermato che l’accesso a internet sarà offerto gratuitamente ai clienti con status (frequent flyer) e a tutti gli utenti registrati con un Travel ID. Questa agevolazione sarà valida indipendentemente dalla classe di viaggio prenotata, rendendo la connessione accessibile a quasi tutti i passeggeri a bordo.