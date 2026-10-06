Arriva Luminar desktop: Googlebook dimostra che Android può sostituire un vero PC

Un’app fotografica nata per smartphone può davvero sostituire un programma desktop quando passa su un portatile? Luminar (download) prova a dare una risposta concreta con il debutto su Googlebook, il nuovo computer di Google costruito sullo stack tecnologico Android e sulle fondamenta desktop di ChromeOS.

Dietro al progetto c’è Skylum, software house specializzata nell’editing fotografico e partner di Google almeno dal 2025, quando le due aziende annunciarono insieme l’espansione di Luminar su Android e ChromeOS. Il nuovo passaggio su Googlebook prosegue quindi una collaborazione già avviata, con l’obiettivo di trasformare un’app mobile in uno strumento credibile anche su display di più grandi dimensioni.

Googlebook nasce proprio attorno a questa idea: portare le applicazioni Android su un computer senza limitarsi a ingrandirne l’interfaccia.

Luminar su Googlebook non è semplicemente la versione Android ingrandita

Skylum ha adattato Luminar al nuovo ambiente introducendo finestre ridimensionabili, mouse, tastiera, drag and drop e funzioni tipiche dei software per PC; ha inoltre integrato Continue On, il meccanismo di Android 17 che permette di iniziare un’attività sul telefono e riprenderla sul computer.

Un’interfaccia progettata intorno al tocco tende ad avere controlli grandi, flussi lineari e pochi elementi contemporaneamente sullo schermo; con un display da portatile e un puntatore preciso cambia tutto. Diventa utile mostrare più pannelli, lasciare visibile l’immagine mentre si regolano i parametri, accettare file trascinati da altre finestre e permettere di raggiungere gli strumenti senza staccare continuamente le mani dalla tastiera.

Come spiegato da Google nelle Adaptive app quality guidelines, il livello più elevato, Tier 1 Adaptive Differentiated, non richiede soltanto che l’applicazione “funzioni” su uno schermo grande: deve sfruttare realmente il dispositivo, supportando quando opportuno multitasking, drag and drop, input esterni e comportamenti specifici dei diversi fattori di forma.

Cosa offre Luminar: RAW, AI e strumenti più vicini al desktop

La versione Android di Luminar dispone già di un insieme piuttosto ampio di strumenti. Il Google Play Store cita editing RAW, curve, regolazioni cromatiche, correzione della geometria, nitidezza, rimozione di oggetti e numerose elaborazioni assistite dall’intelligenza artificiale.

Tra queste compaiono EnhanceAI per intervenire contemporaneamente su colore, tono e chiarezza, SkyAI per la sostituzione del cielo, RelightAI per modificare l’illuminazione dopo lo scatto e StructureAI per enfatizzare dettagli e texture.

Sul fronte dei ritratti ci sono invece SkinAI, FaceAI, BodyAI e BokehAI: non tutte queste funzioni hanno la stessa rilevanza per un fotografo esperto, naturalmente, ma mostrano quanto sia ormai sfumato il confine tra editor mobile e software tradizionale.

La versione preparata per Googlebook aggiunge inoltre tre funzioni particolarmente significative: Generative Erase, HDR Merge e modifica in batch. La prima usa tecniche generative per ricostruire le aree lasciate dalla cancellazione di oggetti; HDR Merge combina esposizioni differenti per aumentare la gamma dinamica disponibile; il batch editing consente invece di applicare operazioni a gruppi di immagini. Quest’ultima funzione, apparentemente meno spettacolare, è forse una delle più importanti per l’uso professionale: intervenire su decine o centinaia di fotografie una alla volta renderebbe infatti poco credibile qualsiasi ambizione desktop.

Continue On: trasferire il lavoro da smartphone a Googlebook

La funzione più interessante sul piano architetturale si chiama Continue On. L’idea ricorda Handoff di Apple, introdotto oltre un decennio fa: una persona avvia un’attività su un dispositivo e può proseguirla su un altro senza dover ricostruire manualmente il punto in cui si trovava.

Con Luminar significa, per esempio, iniziare a lavorare su una foto dallo smartphone Android e riprendere la stessa attività sul Googlebook; Android 17 introduce API specifiche attraverso le quali il software può descrivere lo stato dell’attività da trasferire.

La documentazione tecnica di Continue On prevede diverse modalità. Con il trasferimento app-to-app, l’applicazione sul telefono prepara i dati tramite HandoffActivityData ; sul Googlebook si apre quindi la corrispondente app Android in una finestra desktop. Lo sviluppatore può anche definire un URI di fallback: se l’app non è installata sul computer, l’attività può proseguire nel browser. Esiste infine una modalità diretta verso il Web.

Quando tutto è configurato, Googlebook può mostrare nella barra delle applicazioni un suggerimento relativo all’attività presente sul telefono; l’utente lo seleziona e il software ricrea la sessione sul computer. Google prevede che lo stato trasferito possa rappresentare elementi molto specifici, per esempio il documento corrente, una scheda aperta o una determinata posizione all’interno dei contenuti.

Perché Luminar sostiene la “visione” del PC Google

Google presenta Googlebook come un portatile capace di eseguire applicazioni Android in un ambiente desktop, insieme a Chrome e agli strumenti di sistema. L’azienda di Mountain View promette aggiornamenti fino a 10 anni. La vera sfida, però, non sarà soltanto l’hardware: serviranno applicazioni che non diano la sensazione di essere state trasportate da uno smartphone quasi senza modifiche.

Luminar è interessante proprio per questo. Elaborare foto richiede spazio, precisione del puntatore, accesso ai file, scorciatoie, gestione di grandi quantità di dati e spesso più applicazioni aperte contemporaneamente. Se un’app Android riesce a gestire bene un’attività del genere, il modello proposto da Google acquista molta più credibilità.

Resta una domanda che si potrà risolvere soltanto con l’uso reale: quanto della qualità di un editor desktop tradizionale riesce effettivamente a sopravvivere nella versione adattiva di Luminar? Interfaccia, funzioni e continuità cross-device sono promettenti; prestazioni sostenute, gestione dei RAW più pesanti e fluidità durante sessioni lunghe rappresenteranno il test decisivo.

L’immagine di copertina, in apertura, è stata prodotta avvalendosi di un modello generativo (AI).