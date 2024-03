Maccabi Haifa-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Riparte il percorso della Fiorentina in Conference League con l’andata degli ottavi di finale contro gli israeliani del Maccabi Haifa. Per ovvi motivi legati alla guerra in Palestina si gioca sul neutro di Budapest: gli uomini di Italiano hanno tutte le carte in regola per passare il turno, ma il momento negativo in campionato suggerisce prudenza.

La partita avrà inizio giovedì 7 marzo alle ore 21 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN oppure con il pass Sport di NOW.

Maccabi Haifa-Fiorentina in streaming: le probabili formazioni

Assenze importanti per i viola con Arthur, Martinez Quarta e Kouamé che non saranno disponibili per la partita. Italiano deve scegliere se dare fiato a Belotti e Nico Gonzalez in vista della sfida di campionato con la Roma oppure di non esagerare con il turnover per non compromettere il cammino europeo.

I padroni di casa, seppur si giochi su campo neutro, dovrebbero invece presentarsi con il loro classico 5-3-2 con Refaelov a centrocampo e Pierrot in avanti, giocatore molto temibile. Gli israeliani però dovranno fare a meno del bomber David, infortunato.

Calcio d’inizio fissato dunque per giovedì 7 marzo alle ore 21. La diretta streaming sarà attiva su DAZN o con il pass Sport di NOW.