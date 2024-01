Magic Keyboard: aggiornamento risolve vulnerabilità del Bluetooth

L’azienda di Cupertino ha rilasciato un aggiornamento di sicurezza per risolvere una vulnerabilità relativa al Bluetooth che interessa la Magic Keyboard. Tale difetto consentiva agli utenti malintenzionati con accesso fisico alla tastiera di intercettare il traffico Bluetooth. Come riportato dalla stessa Apple nella sua pagina di supporto: “Un utente malintenzionato con accesso fisico all’accessorio potrebbe essere in grado di estrarre la sua chiave di accoppiamento Bluetooth e monitorare il traffico Bluetooth”. Come notato da un collaboratore del sito MacRumors, quello appena rilasciato è il primo aggiornamento del firmware per alcuni modelli di Magic Keyboard da diversi anni a questa parte.

Magic Keyboard: come aggiornare il firmware su macOS

L’aggiornamento del firmware 2.0.6 rilasciato da Apple è disponibile per diversi modelli di Magic Keyboard, compresi la versione del 2021, quella con tastierino numerico, con Touch ID o la versione che comprende entrambi. Gli aggiornamenti firmware per Magic Keyboard possono essere installati automaticamente in background se la tastiera è attivamente abbinata a un dispositivo con macOS, iOS, iPadOS o tvOS. Per verificare la versione del firmware della tastiera su un Mac, è necessario recarsi su Impostazioni di sistema e poi Bluetooth. Infine, basterà cliccare sul pulsante “i” accanto alla tastiera.

La Magic Keyboard è stata inizialmente rilasciata nel 2015. Nel 2017 è stato aggiunto al design anche iò tastierino numerico. Più tardi nel 2021, Apple ha rilasciato nuovi modelli aggiornati con supporto per Lock Key e Touch ID. Quest’ultimo svolge varie attività come lo sblocco di un Mac e l’autenticazione degli accessi. Proprio come gli altri prodotti Apple, anche la Magic Keyboard dovrebbe ottenere la connettività USB-C in un prossimo futuro. Tale tecnologia è già integrata dall’anno scorso sugli iPhone 15 su USB-C e sugli AirPods Pro di seconda generazione. La tastiera viene solitamente fornita in bundle con i computer iMac, ma viene anche venduta come accessorio indipendente. Apple attualmente vende la versione standard per 109 euro, mentre quella Touch ID è disponibile a 159 euro.