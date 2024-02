Il Magic Mouse di Apple è la periferica da abbinare al Mac. Con le sue funzioni esclusive (come le gesture), il mouse Bluetooth aumenta la produttività in modo strepitoso. Oggi lo puoi acquistare al minimo storico su Amazon, solo 75€ spedizione inclusa.

Il Magic Mouse mette a tua disposizione funzionalità avanzate per una maggiore produttività

Il Magic Mouse è una periferica Bluetooth dotata di una batteria ricaricabile. Sulla “pancia” ha una doppia base d’appoggio che consente al mouse di scivolare alla perfezione sulla scrivania. Sempre sulla pancia è integrata una porta Lightning, necessaria per ricaricare il dispositivo.

Come molti appassionati probabilmente già sapranno, il vero punto di forza della periferica è la superficie Multi-Touch, che consente di compiere gesture intuitive per sfogliare le pagine web o scorrere documenti. Ed è proprio per quest’ultima feature che in tanti non riescono a fare a meno del Magic Mouse.

Il dispositivo è compatibile con tutti i Mac che eseguono OS X 10.11 o versioni successive (tra cui Sonoma) e con gli iPad con almeno iPadOS 13.4 come sistema operativo.

Il dispositivo Apple vanta un design più che riconoscibile, studiato per far sì che l’utente riesca comodamente ad usare le sopracitate gesture. Nella lista dei pro di questa periferica magica ci sono anche i materiali premium (e con Apple non potrebbe essere altrimenti), la perfetta comunicazione con Mac e iPad, l’ottima autonomia e – cosa che non guasta di certo – il cavo Lightning incluso nella confezione di vendita.